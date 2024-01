Belen Rodriguez prende le difese di Chiara Ferragni: “Basta alla violenza verbale”

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2024

Belen Rodriguez

In queste ultime ore anche Belen Rodriguez ha voluto dire la sua in merito alle polemiche che hanno investito Chiara Ferragni. La conduttrice ha così voluto prendere le difese dell’influencer.

In tanti hanno commentato la vicenda di Chiara Ferragni che, come ben sappiamo, è stata travolta dalle polemiche in seguito alla faccenda sul Pandoro Balocco. Successivamente sono state divulgate notizie in merito ad altre indagini in corso, così come brand che hanno voluto interrompere la collaborazione con l’imprenditrice digitale. Tra coloro che hanno espresso la propria opinione troviamo anche Belen Rodriguez.

La conduttrice ha voluto scrivere la sua lunga riflessione nelle Stories del proprio profilo Instagram. Prima di tutto ha ammesso di sentirsi in colpa per aver fatto dei pensieri negativi: “Quando uno sbaglia si vuole che quella persona paghi“. Con il passare del tempo, però, la rabbia si è placata e ripensandoci a mente fredda ha cambiato punto di vista:

“Tutto ciò per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, (ma questi sono dettagli)”.

Belen Rodriguez prosegue affermando che nonostante questo non ne può più di leggere tutti i commenti pieni di cattiveria rivolti a Chiara: “Da donna e da mamma mi sento di dire basta“. Non nega che abbia sbagliato, ma adesso è il momento di lasciarla stare perché ha bisogno di riportare la serenità nella sua vita.

Conclude aggiungendo che questo errore “non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto“. Dice basta alla violenza verbale perché tutti possono fare uno scivolone, ma la cosa importante è capirlo e porvi rimedio “per tornare più forti di prima“. Vedremo se le parole di Belen serviranno per placare un po’ gli animi o se non sortiranno alcun effetto.