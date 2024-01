Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2024

Grande Fratello

Fiordaliso, dopo aver discusso con Beatrice a causa dello scherzo su Greta e Vittorio, ha criticato l’attrice e il rapporto che ha instaurato con il modello.

Fiordaliso critica Beatrice Luzzi

Pochi giorni fa Fiordaliso ha fatto uno scherzo a Sergio affermando che Greta Rossetti e Vittorio Menozzi si erano baciati in sauna la notte precedente. Il gieffino non aveva avuto quasi nessuna reazione, ma la più stupita è parsa proprio Beatrice Luzzi. L’attrice ha affermato di non saperne niente nonostante avesse chiacchierato con il modello.

In seguito è venuto fuori che si trattava solo di un gioco ma la Luzzi, che sembra essere la sola a non averlo capito, si è molto infastidita e se l’è presa con la cantante:

“Fai un torto al pubblico. Tu l’ha detto a loro, non ti guardano tutti h24. Fiorda, non si fa. A me l’occhiolino non l’hai fatto, eravamo di fianco”.

Ovviamente di questo scontro se n’è parlato tanto dentro la casa e Fiordaliso si è confidata con gli inquilini ai quali è più vicina. Parlando con Perla, Greta e Letizia ha fatto un breve riassunto e poi ha aggiunto:

“Mi ha detto che non mi devo permettere di dire queste cose. Il fatto è che vuole avere Vittorio sempre sotto controllo. Non glielo puoi toccare perché è come un suo bambino”.

Perla si è detta d’accordo, così come Letizia la quale afferma che il modello si sa difendere da solo. Tuttavia in questo caso non ci sono stati attacchi, spiega Fiordaliso, per poi avanzare una sua teoria: “Lei si è arrabbiata perché Vittorio non lo ha detto prima a lei“. Sicuramente di tutto ciò se ne parlerà nella prossima diretta in onda il 23 gennaio 2024.

I rapporti sono molto tesi e il pubblico si aspetta delle scintille tra i concorrenti. Vi terremo aggiornati.