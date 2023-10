Belen Rodriguez, il presunto motivo per cui ha dato forfait a Cattelan

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Ottobre 2023

Belen Rodriguez

Il presunto vero motivo di Belen Rodriguez

Alcune settimane fa Alessandro Cattelan aveva annunciato che Belen Rodriguez sarebbe stata sua ospite nel programma “Stasera c’è Cattelan“. All’ultimo minuto, però, ha cancellato e nessuna era a conoscenza del motivo. A rivelarlo è stato in puntata proprio il conduttore, il quale ha fatto anche un po’ di ironia:

“Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera.

Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

Successivamente sono arrivate critiche da parte di Sabrina Ferilli e anche da Fabrizio Corona verso Alessandro Cattelan. In queste ore, poi, sarebbe stato rivelato il vero presunto motivo per il quale Belen Rodriguez avrebbe cancellato l’ospitata.

Il giornalista Valerio Palmieri, infatti, ha scritto che per il momento la conduttrice si è allontanata dalla televisione dopo aver lasciato Tu si que vales e Le Iene. Poi ha parlato proprio della mancata partecipazione da Cattelan:

“Forse, perché aveva saputo che prima dello show, a Belve, sarebbero intervenuti Stefano De Martino e Fabrizio Corona”.

Non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto questo. Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni riportate da Chi, come riporta anche il sito Blogtivvu.

