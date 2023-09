Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Settembre 2023

La critica di Fabrizio Corona

Si continua a parlare di quanto accaduto ieri sera a “Stasera c’è Cattelan!. Questa volta a commentare il discorso che il conduttore ha fatto su Belen Rodriguez è stato il suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Prima di tutto rivediamo ciò che ha affermato Cattelan a inizio puntata, spiegando come mai la showgirl aveva cancellato la sua ospitata:

“Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera”.

“Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

A questo punto prima in difesa di Belen è arrivata Sabrina Ferilli e subito dopo anche Fabrizio Corona. Il suo ex compagno ha criticato duramente Cattelan su Instagram, affermando di non infamarla perché sta male e va lasciata stare. Poi ha aggiunto: “Fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato“.

Al momento Alessandro Cattelan non ha ancora commentato l’attacco dell’ex paparazzo. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore, se risponderà oppure se deciderà di lasciare correre. Vi terremo aggiornati nel caso di ulteriori sviluppi.

