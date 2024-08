Vi siete mai chiesti se le location di Beautiful esistono per davvero? Abbiamo una risposta e questa vi sorprenderà!

Le location di Beautiful esistono davvero?

Alzi la mano a chi non è mai capitato di guardare un film o una serie televisiva come Beautiful e chiedersi: ma le location esistono davvero? Ebbene ora abbiamo una risposta. La storia dei protagonisti, dalla famiglia Forrester ai Logan, per passare agli Spencer, si svolgono nella meravigliosa Los Angeles.

Nel dettaglio la maggior parte delle scene si svolgono tra gli uffici della Forrester Creations, così come nelle ville da sogno dei ricchi personaggi o in paesaggi meravigliosi come Aspen. Ma tutto ciò esiste davvero o è frutto della tecnologia? Ora a queste domande abbiamo delle spiegazioni.

Per prima cosa è giusto dire che la Forrester Creations non esiste veramente, a differenza di Los Angeles (la città in cui è ambientata). Per la maggiore i luoghi simbolo sono situati tutti negli studi della CBS. Qui, all’interno, sono realizzati tutti gli ambienti (tranne gli esterni) dove si muovono Brooke, Ridge e tutti gli altri protagonisti di Beautiful.

Se invece si parla di riprese in esterna, come per esempio a Roma, sono tutte vere. Gli attori sono stati realmente nel nostro Paese e non c’è alcuna finzione. Dunque non è tutto finto come si potrebbe pensare.

Ma c’è un altro dettaglio che sorprende. Avete presente tutte le ville e abitazioni che vediamo in Beautiful? Ebbene i produttori e creatori prendono ispirazione delle loro stesse case che esistono ancora oggi o sono esistite davvero. Dunque la casa di Ridge esiste sul serio e ha dato modo agli addetti ai lavori di replicarla.

Per fare alcuni esempi: la villa Forrester, che oggi appartiene a Eric, ha preso spunto dalla casa di Bill e Lee Philip Bell, ovvero i creatori di Beautiful. La villa vera è stata venduta dai figli dei due, ma nonostante ciò resta un luogo simbolo per le feste e avvenimenti della famiglia più famosa delle soap!

Se si parla invece della casa di di Brooke, anche questa è ispirata a una casa esistita davvero e si rifà a quella di Bradley Bell, ovvero il produttore esecutivo e figlio dei due creatori citati precedentemente.

Soffermiamoci poi sulla casa “al mare” di Steffy e Finn. Questa somiglia a una proprietà che i Bell hanno sull’oceano e dispone di una vista meravigliosa sulla spiaggia. I due personaggi di Beautiful dispongono anche di una depandance (che si vede meno) e anche questa è prende sempre spunto da una casetta dei Bell.

Concludiamo infine con Aspen, luogo in cui la famiglia Forrester e Spencer trascorre spesso le vacanze. Il comune della Contea di Pitkin nello Stato del Colorado, esiste sul serio! E si tratta di una meta turistica lussuosa e molto ambita dagli americani, tant’è che è molto nominata anche in altri film e serie TV.

E voi conoscevate tutti questi aneddoti?