Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Settembre 2023

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sotto attacco

Queste ore le foto postate da Belen Rodriguez stanno facendo molto discutere sul web. L’ex conduttrice de Le Iene ha condiviso un servizio di scatti realizzato da Whoopsee, che l’ha pizzicata in giro per Milano.

Outfit impeccabile con capelli sempre ben curati e un make up sempre molto elegante. Alcuni attenti osservatori, sebbene si siano complimentati con lei, hanno però notato del malessere in lei: “Bella, ma dimagrita tantissimo”. O ancora “Ma solo io vedo tristezza in queste foto”, ha scritto ancora qualcun altro.

C’è chi decisamente più cattivo ha accusato invece Belen Rodriguez di essere ricorsa alla chirurgia estetica: “Basta rifarti. Non hai più 18 anni… ne hai 40!”, “Direi che con la chirurgia può bastare”. Insomma gli utenti del web non si sono proprio risparmiati.

Qualcuno però ha pensato bene di intervenire su Instagram in difesa di Belen Rodriguez, perché stufo di leggere cattiverie: “Da cosa scaturisce questa voglia di scrivere commenti cattivi e fuori luogo ? Se qualcosa non ti piace passa e vai oltre. Perché cercare di offendere e ferire qualcuno inutilmente? Non riuscirò mai a comprenderlo. Che triste deve essere la vita di queste persone”

La showgirl risponde

Se sulla questione chirurgia estetica Belen Rodriguez ha lasciato correre le critiche e non ha voluto soffermarsi su questo aspetto, ha però deciso di rispondere invece a chi sostiene sia dimagrita troppo.

Belen Rodriguez non ha potuto fare a meno di spiegare come stanno realmente le cose e, di conseguenza, ci ha tenuto a dire la sua. La conduttrice, che presto pare ritornerà in TV, ha detto: “Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati”, ha rivelato in risposta al commento mostrandosi sempre molto diretta e sincera con il proprio pubblico.

Successivamente Belen Rodriguez ha svelato ancora: “Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”.