Vincenzo Chianese | 3 Ottobre 2023

In questi ultimi giorni i fan di Belen Rodriguez sono preoccupati per lo stato di salute della showgirl: ecco cosa sta accadendo

I fan in apprensione per Belen Rodriguez

Negli ultimi mesi a finire spesso al centro del gossip è stata Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti si è nuovamente separata da Stefano De Martino e sembrerebbe che i due abbiano voltato pagina. A oggi infatti la conduttrice è legata sentimentalmente all’imprenditore Elio Lorenzoni e solo di recente i due sono usciti alla luce del sole, dopo aver deciso di non nascondersi più. Nel mentre però qualcosa in questi ultimi giorni sta facendo preoccupare i fan. Come è ormai ben noto, Belen doveva rilasciare alcune interviste, a seguito della separazione da Stefano, tuttavia sembrerebbe aver deciso di prendersi una pausa e di sparire per un po’ dalla circolazione.

Anche sui social la Rodriguez ha smesso di essere attiva e ormai da diversi giorni si sa molto poco di quello che sta accadendo nella sua vita privata. Come se non bastasse poche ore fa, Fabrizio Corona, ex di Belen, nel corso della sua ospitata a Domenica In ha parlato dello stato di salute della showgirl. Queste le sue dichiarazioni, che in breve hanno fatto il giro del web: “Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose”.

I fan così sono entrati in apprensione, e in molti si stanno chiedendo cosa stia accadendo a Belen Rodriguez, che nel mente ha svelato di aver perso ben 7 kg nell’ultimo periodo. Attualmente tuttavia non sappiamo cosa stia succedendo e se davvero la conduttrice stia male.

Non è da escludere infatti che Belen abbia deciso di prendersi un po’ di tempo per sé stessa e di stare lontana, almeno per il momento, dalle luci mediatiche, specie dopo un’estate in cui non si è parlato altro che di lei.