Andrea Sanna | 1 Ottobre 2023

Belen Rodriguez martedì scorso sarebbe dovuta essere ospite di Stasera C’è Cattelan, ma le cose sono andate diversamente. La conduttrice infatti, come svelato da Alessandro Cattelan ha rispedito al mittente l’invito. Il padrone di casa le ha lanciato qualche battutina, che ha fatto molto arrabbiare Fabrizio Corona, ex della showgirl.

Proprio Fabrizio Corona oggi a Domenica In è tornato a parlare dell’accaduto. Sebbene non abbia espressamente fatto il nome di Alessandro Cattelan, il riferimento è parso abbastanza palese: “Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose”.

Mara Venier di tutta risposta ha fatto sapere: “Sai che doveva venire qui proprio oggi. Le voglio bene, so anche io chi è in profondità”. L’ex re dei paparazzi non contento ha ribattuto: “Quella cosa per cui l’ho difesa… avevo ragione”. I telespettatori hanno capito il riferimento ad Alessandro Cattelan. La conduttrice in qualche modo si è schierata: “Sì, hai fatto bene”, prendendo quindi le difese di Belen e il pensiero di Fabrizio Corona.

Quest’ultimo ha aggiunto che anche Sabrina Ferilli ha speso delle parole a supporto di Belen Rodriguez. A quel punto Mara Venier ha cercato di trovare una giustificazione nei confronti di Cattelan: “Evidentemente chi l’ha fatto non sapeva che stava male Belen”.

Fabrizio Corona però non contento ha lanciato l’ennesima stoccata, mentre Mara Venier ha preferito non intervenire ulteriormente:

“Ma lui è radical (sarcastico e ironico, ndr), lui è il numero uno. Per lui tu sei popolare perché non vai agli eventini”, ha concluso Fabrizio Corona sull’argomento che tanto ha fatto discutere.

Vedremo se magari durante la prossima puntata di Stasera C’è Cattelan, il conduttore Alessandro Cattelan deciderà di intervenire e rispondere alle parole di Fabrizio Corona.