Belen Rodriguez torna su Instagram dopo il forfait a Cattelan

Gossip

Vincenzo Chianese | 28 Settembre 2023

Belen Rodriguez torna sui social

In questi ultimi giorni si è molto discusso di Belen Rodriguez. Come è ormai noto, la showgirl argentina sarebbe dovuta essere tra gli ospiti della nuova edizione di Stasera C’è Cattelan, l’amato programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2. Poche ore prima della puntata tuttavia sembrerebbe che Belen abbia dato forfait, facendo sapere di stare poco bene. In studio così il presentatore ha lanciato quella che ai più è sembrata una frecciata contro la Rodriguez. Cattelan infatti ha affermato:

“Ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

Le parole di Alessandro Cattelan in breve hanno fatto il giro del web, tuttavia Belen Rodriguez ha deciso di non replicare alle dichiarazioni del conduttore e per diverse ore è sparita dalla circolazione. Ieri però a sorpresa la showgirl argentina è tornata su Instagram e ha postato una serie di scatti in cui la vediamo in splendida forma. Tra le foto condivise c’è n’è anche una di Elio Lorenzoni, suo nuovo compagno, e naturalmente le immagini non sono passate inosservate.

In molti intanto si chiedono già quando e dove rivedremo Belen sul piccolo schermo, dopo il recente addio a Mediaset. Attualmente però non sappiamo quali siano i progetti futuri della showgirl, che tuttavia potrebbe avere in serbo grosse sorprese per tutti i fan. Alla Rodriguez dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.