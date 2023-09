NEWS

Nicolò Figini | 25 Settembre 2023

Belen Rodriguez

Alessandro Cattelan ha rivelato come mai Belen Rodriguez non sarà ospite a Stasera c’è Cattelan. Le sue parole

La rivelazione di Alessandro Cattelan

Nei giorni scorsi era stato annunciato che Belen Rodriguez avrebbe preso parte alla prima puntata della nuova edizione di “Stasera c’è Cattelan” come ospite. In seguito si era diffusa l’indiscrezione secondo la quale non si sarebbe più presentata ma il motivo non era ancora chiaro. A rivelare che cosa è davvero successo è stato proprio Alessandro Cattelan.

Il conduttore questo pomeriggio è stato ospitato da Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona“. In questa occasione ha parlato proprio di quanto successo confermando che Belen sarebbe dovuta andare ma a un certo punto non ha risposto più ai messaggi:

“Doveva venire Belen (a #StaseraCeCattelan), mi ha detto “cantiamo una canzone” e poi non ha più risposto al telefono; ha fatto come Lukaku. Pare che non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi”.

Il mistero è stato svelato: Belen non sarà presente da Alessandro Cattelan perché non si sente bene. Al suo posto è stato annunciato che ci sarà Annalisa. Nel frattempo in tantissimi stanno aspettando la puntata di Belve in onda domani sera in prima serata. Questo perché ci sarà Stefano De Martino.

Il pubblico si aspetta che il conduttore riveli a Francesca Fagnani la sua verità in merito alla fine della relazione con Belen. Voi che cosa pensate succederà? Fatecelo sapere con un commento e nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.