Gossip

Nicolò Figini | 28 Settembre 2023

Sappiamo tutti della polemica che ha investito Nikita Pelizon dopo la creazione e promozione del suo corso motivazionale. In queste ore, però, è arrivato anche uno scontro con Antonella Fiordelisi. Ma che cosa sta succedendo e perché le due amiche sembrano aver litigato?

Il tutto è partito nel momento in cui Antonella ha lasciato un commento sotto un video di Nikita su Twitter. Qui si vede l’ex vippona che recita in maniera volutamente esagerata. La Fiordelisi scrive: “Ma tutto a posto, amo?“. Questo ha suscitato subito le critiche del web e non solo. La stessa Nikita ha commentato come segue:

“Era un provino per divertirmi, girato mesi fa, dove interpretavo Giulietta in versione pazza, per un film. Dato il risultato qui a distanza di mesi, peccato non mi abbiano presa. Grazie ai miei fan più fedeli che guardano ciò che faccio e per l’empatia che state dimostrando”.

siamo ancora dentro il gfvip 7 pic.twitter.com/cyyAVuNvJ4 — Paola. (@Iperborea_) September 28, 2023

La Pelizon, quindi, non ha risposto direttamente ad Antonella Fiordelisi, ma lo ha fatto mettendo dei like ad alcuni commenti in sua difesa. Diversi fan infatti si sono molto arrabbiati con l’influencer:

“Dovresti dire ‘ho fatto una battuta stupida. Scusa Niki…’ o dovresti cancellare il tweet… Sai benissimo che non aspettano altro che sputare veleno contro di lei. In questi momenti si capisce davvero chi sono i veri amici… Tu sai benissimo che ha un grande cuore”.

Altre persone, invece, le dicono che avrebbe potuto almeno dirglielo per messaggio privato. Poche ore dopo, nel suo canale broadcast, la Fiordelisi ha anche lanciato una nuova frecciatina parlando proprio del corso motivazionale di Nikita, lasciando intendere che faccia tutto per soldi anche se ha affermato che è una iniziativa non a scopo di lucro.

Voi che cosa ne pensate di tutta questa faccenda? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.