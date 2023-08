NEWS

Nicolò Figini | 30 Agosto 2023

Sanremo 2024

L’incontro tra band a Sanremo 2024?

Continuano le indiscrezioni per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2024. In precedenza abbiamo riportato la notizia secondo la quale tra gli ospiti internazionali Amadeus potrebbe riuscire a portare sul palco i Coldplay. Per quanto riguarda, invece, quegli italiani si è parlato di Francesco De Gregori, Antonello Venditti e Renato Zero. Ovviamente non sappiamo cosa succederà in quanto non ci sono stati annunci ufficiali.

Parlando, poi, dei co-conduttori sono stati menzionati un cantante e una nota conduttrice. Nel primo caso facciamo riferimento a Gigi D’Alessio, mentre nel secondo caso a Ilary Blasi. Anche qui tuttavia mancano le conferme. In queste ultime ore, tuttavia, si sta vociferando sul web di un incontro che potrebbe avvenire all’Ariston tra due band.

Stando a quanto riporta il profilo Twitter La TV, infatti, a Sanremo 2024 potrebbe esserci l’incontro che tutti aspettano ormai da anni. Stiamo parlando di quello tra i Cugini di Campagna e i Maneskin. Se vi ricordate, infatti, nel 2021 il primo gruppo aveva accusato il secondo di imitarli nello stile. Sulla loro pagina Facebook avevano scritto:

“I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti. Fate qualcosa di meglio“.

Che questa possa essere la volta buona perché possano vedersi dal vivo e chiarire o magari esibirsi insieme? Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui le due band dovessero venire annunciate come ospiti a Sanremo 2024. Nel frattempo, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.