1 Il vestito di Belen Rodriguez si strappa

Ieri sera a Belen Rodriguez è capitato qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un evento così imprevedibile che lei per prima si è stupita. Nel video qui sotto, infatti la vediamo insieme a Teo Mammucari durante la nuova puntata de Le Iene. I due avevano appena finito un balletto e stavano per annunciare un nuovo servizio. A un certo punto il co-conduttore le chiede di far rivedere il gesto fatto poco prima. E non appena Belen lo fa il vestito le si apre in due lasciando quasi scoperto il seno.

A Belen è partito letteralmente il bottone 😂😂😂 #leiene pic.twitter.com/1hsLRi8udC — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) October 18, 2022

La reazione del web e del pubblico in sala non poteva essere che una. Tutti quanti sono scoppiati a ridere. Anche Teo Mammucari e lei stessa, dopo un attimo di perplessità e stupore, hanno iniziato a sdrammatizzare e scherzarci sopra. “Ragazzi, scusate ma questo è il bello della diretta” ha detto Belen che, per i minuti successivi, ha dovuto tenere chiuso il vestito con le mani.

Di Belen Rodriguez, comunque, a parte questa breve simpatica parentesi si è parlato nelle ultime settimana per via di una delle sue Stories Instagram che in molti avevano pensato fossero riferite ad Antonino Spinalbase, ex compagno oggi nella Casa del GF Vip. “Forse dovrei prendere ogni tanto delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto… Ma il ‘vaff****lo’ (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita“. Lei, però, ha replicato facendo chiarezza:

Per fare chiarezza. Il mio sfogo personale dell’altro ieri sera dedicato espressamente a una persona di cui non intendo rivelare l’identità, non è assolutamente riferito al padre di mia figlia.

