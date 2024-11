Chi sono gli ospiti della seconda puntata di Belve e quali sono le anticipazioni del programma condotto da Francesca Fagnani? Vediamo tutte le informazioni nel dettaglio, quando va in onda e come seguirlo in TV e in streaming.

La seconda puntata di Belve: ospiti e anticipazioni

Grande successo per Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Partito in passato come show in seconda serata, nella scorsa stagione televisiva ha fatto il salto di qualità sbarcando in prima serata con tanti ospiti interessanti. E adesso ha replicato nell’autunno/inverno del 2024/2025.

Nella prima puntata abbiamo visto le interviste di Riccardo Scamarcio, Mara Venier e Flavia Vento. Ma chi sono gli ospiti della seconda puntata di Belve? Ad annunciarli è il quotidiano Il Tempo che ha riferito che si siederà di fronte alla giornalista il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi. E poi arriverà, direttamente dalla sua ultima esperienza a Tale e quale, la showgirl Carmen Di Pietro.

Ma non finisce qui, perché la stessa Francesca Fagnani, sui social, ha riferito che nella seconda puntata ci sarà anche l’attrice Valeria Golino. A tal proposito ricordiamo che lei ha avuto una lunga storia d’amore proprio con l’ospite della prima puntata Riccardo Scamarcio.

Per il momento non sono state rilasciate anticipazioni sulla seconda puntata di Belve. E non ci sono video su RaiPlay. Ma saranno pubblicati nei prossimi giorni.

Quando va in onda la seconda puntata

La nuova stagione di Belve va in onda ogni martedì alle 21.20 su Rai2 e la seconda puntata in particolare andrà in onda martedì 26 novembre.

In totale le puntate previste sono 5 e andranno in onda ogni martedì appunto fino al 17 dicembre. Ma si vociferava di un allugamento.

Per seguire tutte le puntate di Belve è possibile farlo il giorno della messa in onda su Rai2 e sul sito di RaipPlay. Ma ogni puntata può essere rivista in qualsiasi momento in maniera gratuita su RaiPlay. Sulla piattaforma Rai vengono caricati in anteprima anche alcuni estratti delle interviste agli ospiti prima della messa in onda.