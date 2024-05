Belve dirà addio alla Rai? Le parole di Francesca Fagnani nell’ultima puntata seminano il panico

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

Belve

Le parole di Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di Belve hanno seminato il panico tra i fan: la trasmissione dirà addio alla Rai?

Ieri sera su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti di questo imperdibile appuntamento, abbiamo visto Francesca Pascale, ma anche Mara Maionchi e Piero Chiambretti.

Giunta alle battute finali del programma, Francesca Fagnani ci ha tenuto a rivolgere un saluto al pubblico. Parole però che hanno dato da pensare ad alcuni e che in tanti hanno interpretato come un addio. Precisamente la conduttrice oltre a ringraziare per l’affetto ricevuto in queste puntate, anche sui social, ha concluso con: “Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede. Adesso sigla, ciao!“.

“Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede” #Belve pic.twitter.com/vRQf9zZrMz — trashtvstellare (@tvstellare) April 30, 2024

Parole che potrebbero voler dire tutto e niente, ma sta di fatto che sul web si è scatenata un po’ di preoccupazione tra gli affezionati di Belve e della stessa Francesca Fagnani.

Bisogna tenere a mente che da tempo ormai si parla di un ipotetico addio di Francesca Fagnani alla Rai. Già testate come TV Blog e non solo ne hanno parlato e hanno ipotizzato a un ipotetico ritorno sul Nove, dove peraltro ha esordito la trasmissione di Rai 2.

Ora come ora non possiamo sapere quale sarà il futuro di Francesca Fagnani, se in Rai o lontana dalla trasmissione. In ogni caso poche settimane fa, in un’intervista a Gurulandia, la presentatrice ha riconosciuto che con Belve ha ottenuto certamente una visibilità differente.

Ha ricordato come il programma per la prima volta sia andato in onda sul Nove, si trattava di un programma inedito e le è stata data l’opportunità di andare in onda con una sua idea e un suo format. L’idea di Francesca Fagnani è sempre stata quella di realizzare un’intervista inedita dove scorgere la personalità dell’ospite che ha di fronte. Ma anche dare al pubblico la possibilità di vedere in maniera inedita il personaggio. E sulla Rai ha precisato:

“Mi hanno dato la possibilità di andare in onda con un format mio, che era piccolo, inesistente, era andato in onda sul Nove ed era molto piccolo. Tra l’altro mi hanno dato l’opportunità di andare in onda in seconda serata più volte alla settimana, per sperimentare e passando poi in prima serata. Io da questo punto di vista non posso proprio lamentarmi. C’è stato un percorso virtuoso. Uno testa i programmi in seconda serata e se funzionano li portano in prima”, ha spiegato.

Presto scopriremo però quale sarà il futuro di Francesca Fagnani.