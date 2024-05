NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2024

Belve

Un fan di Belve ha dedicato un tatuaggio al programma e sui social è arrivata la reazione di Francesca Fagnani.

La reazione di Francesca Fagnani

Pochi giorni fa si è conclusa un’altra edizione di Belve, che anche quest’anno ha ottenuto un successo incredibile. Alla conduzione della trasmissione ancora una volta c’è stata Francesca Fagnani, ormai nel cuore del grande pubblico. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare la presentatrice si è confermata ancora una volta essere una grande professionista e ha portato a casa dei grandi risultati. Quest’anno infatti tra gli ospiti del programma ci sono stati nomi di punta e ovviamente è impossibile non menzionare l’interessante intervista a Fedez, che per giorni ha fatto discutere il web.

Mentre attendiamo la nuova edizione della trasmissione, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione degli utenti. Un fan infatti ha deciso di dedicare un tatuaggio a Belve, al punto da incidersi sulla pelle l’iconica frase: “Che belva si sente?”. Ovviamente lo scatto è arrivato fino alla Fagnani stessa e non è mancata la sua reazione. La conduttrice infatti ha condiviso il tatuaggio sui social, per poi affermare: “Vi si ama così”.

In questi giorni nel frattempo i fan si stanno interrogando sul destino di Belve. Una frase di Francesca Fagnani durante l’ultima puntata della trasmissione ha infatti fatto preoccupare il pubblico. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha affermato: “Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede. Adesso sigla, ciao”. A quel punto i più hanno iniziato a ipotizzare a un presunto addio di Belve alla Rai.

Secondo qualcuno infatti il programma potrebbe tornare con la nuova edizione sul Nove. Tuttavia al momento non ci sono ancora conferme su quello che potrebbe accadere, ma di certo nei mesi a venire ne sapremo di più in merito.