Francesca Pascale ricorda Silvio Berlusconi a Belve: “Avevamo un rapporto felicemente aperto”

Debora Parigi | 30 Aprile 2024

Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Francesca Pascale ha parlato della sua vita passata, anche quella difficile, e di quella pubblica. Non poteva mancare la parte dedicata a Silvio Berlusconi, dal primo incontro fino a tutta la relazione e alla fine della storia.

Le parole di Francesca Pascale su Silvio Berlusconi

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve c’è stata Francesca Pascale, diventata famosa per la sua storia con Silvio Berlusconi. E proprio a Francesca Fagnani ha raccontato molto della sua storia con il Cavaliere dal primo incontrato, tutta la storia fino alla fine della relazione

Ha detto di aver sempre trovato meraviglioso e straordinario Berlusconi, lo trovava un “figo”. E da ragazzina ha fatto di tutto per conoscerlo fino a riuscirci. “È stata la persona più importante della mia vita”, ha detto. “A lui devo la totale gratitudine non solo per la possibilità di farmi raggiungere tutti i sogni che ho nella mia vita. Lui è stato la persona più importante perché è stato il mio migliore amico, il padre che avrei voluto, un amante perfetto, un fidanzato un po’ meno. Ed è stato anche il mio maestro”.

Nel parlare del periodo molto complicato per Silvio Berlusconi in cui lei è arrivata, Francesca Pascale ha riferito del perché lei è rimasta e le altre no, cosa aveva in più delle altre magari. “Noi ci volevamo bene, ma non solo, avevamo anche una grande complicità. Una complicità che faccio fatica a vedere nelle altre coppie”, ha raccontato. Ha anche rivelato che erano praticamente una coppia aperta, anche se lei non ha mai avuto l’esigenza di cercare rapporti altrove.

Parlando dei rapporti con la famiglia Berlisconi, sono stati sempre meravigliosi. Ha infatti detto: “La famiglia Berlusconi è stata per me anche la mia famiglia. Poi sono successe delle cose, sono cresciuti degli attriti. Ma con la famiglia non ho mai avuto problemi”. Ancora oggi c’è un grande rispetto con i figli di Berlusconi. Proprio per questo ha detto che se deve scusarsi con qualcuno è proprio la famiglia Berlusconi proprio per gli attriti nati dalla politica.

Ha concluso anche dicendo che le manca tantissimo Silvio.