Francesco Benigno smuove nuove accuse e tira in ballo un naufrago: “Contro di me con il machete”

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Non ci sta Francesco Benigno. Dopo la sua espulsione da L’Isola arrivano nuove accuse e tira in ballo un altro naufrago

Arrivano nuove accuse da parte di Francesco Benigno dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi e la sua replica alle parole di Vladimir Luxuria. L’attore ha tirato in ballo un altro naufrago e ha attaccato: “Contro di me con il machete, lo tenevano in quattro”.

Le nuove accuse di Francesco Benigno

L’espulsione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi è stata come un fulmine a ciel sereno nelle scorse settimane. L’attore, contrariato dalla gestione e decisione da parte della produzione, ha smosso diverse accuse dopo l’accaduto. E ora che Vladimir Luxuria in puntata ha mostrato le immagini dell’accaduto, ne è nata una nuova polemica. L’ex naufrago si è scagliato contro la conduttrice e ha smosso diverse accuse.

Dopo il primo sfogo a seguito della diretta de L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno è tornato alla carica sui social. E stavolta ha tirato in ballo lo scontro con Peppe Di Napoli. Secondo la sua versione dei fatti, quando si sono scontrati a fermare il napoletano sarebbero stati in quattro e quest’ultimo avrebbe persino inveito contro di lui con un machete in mano.

Francesco Benigno si è lamentato perché alcuni si sono fatti ingannare dalle immagini mostrate (e secondo lui alcune di esse sarebbero state tagliate) a seguito dello scontro con Artur, per poi tornare alla lite con Peppe:

“(…) Provate a fermarvi un attimo, a pensare la scena di Peppe che inveisce contro di me con il machete e quattro persone che lo tengono. Mi diceva che ero un fallito e che non ero nessuno”. A questo punto del racconto Francesco Benigno ha ipotizzato se lui avesse avuto una reazione simile a quella che Artur ha avuto con lui, cosa sarebbe successo. Ha parlato di inganno:

“Loro continuano con l’inganno, ma non mi danno il diritto di replica, tipo Corea del Nord. Io vi avevo avvisato che i miei modi istigati da lui erano stati forti, ma ovviamente per carità niente bestemmie, pugni, calci, testate o frasi omofobe”.

Stando alla versione dei fatti di Francesco Benigno a L’Isola dei Famosi sarebbero emersi dei filmati montati in un certo modo e non con i video dove erano presenti tutte le provocazioni subite e prese in giro. Poi si è difeso: “E poi, che cosa ho fatto mai: le mani al collo, il bastone? Non ho fatto male a nessuno e non è morto nessuno”.

Poco dopo Francesco Benigno rivolgendosi a Vladimir Luxuria ha dichiarato che la conduttrice, quando è stata naufraga del reality avrebbe fatto peggio di lui durante le litigate con Belen Rodriguez. Poi a seguire ha paragonato la sua situazione a quella vissuta da Beatrice Luzzi al GF: “Senza di lei non avrebbero fatto niente. E senza di me che avreste fatto? Menomale c’ero io a tenere banco”.

Infine Francesco Benigno ha aggiunto che Edoardo e Bastianich non sono intervenuti ma osservato la scena passivamente: “È andata come con Marco Bellavia, quando al GF era lì a piangere bullizzato, tutti passavano e lo ignoravano. Con me hanno fatto uguale, ma li dipingete come i naufraghi migliori. Io sono la vittima”

Ci sarà una replica dopo queste nuove accuse da parte di Francesco Benigno?