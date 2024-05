Francesca Fagnani, com’è cambiata nel corso degli anni: le foto prima e dopo

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Maggio 2024

Belve

Riconoscete questa ragazza bionda? È una nota conduttrice e giornalista italiana. Sì, parliamo proprio di lei: Francesca Fagnani, che di recente ha concluso un’altra fortunata stagione di Belve su Rai 2.

La foto dal passato di Francesca Fagnani

Oggi è tra le conduttrici più acclamate e corteggiate e ha da poco concluso la stagione di Belve con ottimi ascolti su Rai 2, grazie anche alla presenza di ospiti interessanti. Francesca Fagnani è dunque, insieme ad altre sue colleghe, tra le presentatrici chiacchierate del momento, dato che sono tante le voci sul suo futuro televisivo. C’è chi pensa (dopo le sue parole) in un suo addio imminente all’azienda e chi, invece, pensa continuerà in Rai.

Nell’attesa di scoprire cosa succederà a riguardo, in rete è emersa una foto del passato della giornalista. Non sappiamo di preciso quanti anni avesse in questa immagine, ma quel che è certo è che Francesca Fagnani non è cambiata di una virgola! Anzi, stesso sorriso, stesso sguardo vispo e che trasmette sicurezza alla persona che ha davanti. Forse l’unica cosa diversa è l’acconciatura dei capelli rispetto al presente.

La foto, spuntata sul web e condivisa dal profilo Instagram “Le donne della TV”, non è passata inosservata ai fan di Francesca Fagnani, che hanno riservato per lei bei pensieri.

Foto Francesca Fagnani – Foto di Le donne della TV

E voi avevate riconosciuto Francesca Fagnani in questa foto del passato?

La carriera della Fagnani in breve

Ricordiamo che la conduttrice prima di arrivare a Belve sul Nove nel 2018 (per poi traslocare in Rai), la Fagnani ha fatto tanta gavetta come giornalista e conduttrice. L’abbiamo vista lavorare accanto a Michele Santoro nel programma Annozero, mentre tra le sue primissime conduzioni abbiamo Il prezzo.

Ma è stata anche protagonista come opinionista in altre trasmissioni come Quarta Repubblica (dal 2019), Non è l’Arena (dal 2019), La vita in diretta (dal 2020). E ancora Seconda Linea (2020). Ha avuto modo nel 2021 di condurre una puntata de Le Iene e co-condurre accanto ad Amadeus il Festival di Sanremo nel 2023.