Jovanotti, a Belve, ha riportato alla mente la morte del fratello e le conseguenze che ha avuto sulla madre da quel momento in poi della sua vita.

Jovanotti e la morte del fratello

Il cantante si è aperto sulla sua vita privata a Belve e per tale ragione ha raccontato degli aneddoti, non molto allegri, sulla madre. La donna, stando alle parole della conduttrice, ha sofferto di depressione e il figlio ha tentato di starle vicino:

“Sono riuscito a farla contenta. Lei era molto fiera di questo figlio di successo. Notavo in lei delle tristezze e delle cose che mi hanno formato molto, hanno fatto sì che trovassi dei modi che alleviassi questa sensazione in lei.

Capivo che c’era qualcosa che nella vita le pesava. Non le ho mai chiesto cosa le è mancato nella vita. Aveva lasciato l’Università a pochi esami dalla Laurea”.

Francesca Fagnani, subito dopo, ha domandato a Jovanotti se c’è un ricordo che lo fa commuovere ripensando a sua madre. Il rapper ha raccontato della tragica morte del fratello Umberto, deceduto nel 2007 a 46 anni. A quanto pare, la mamma non è riuscita nemmeno a piangere perché da quel giorno i suoi dotti lacrimali si sono seccati:

“Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali e per tutti gli ultimi anni della sua vita ha dovuto usare un collirio. Quel pensiero mi torna in mente. Forse sarebbero state tante, troppe. Per tale ragione non riusciva. Questa cosa mi sembrava un sipario tragico della sua vita”.

Vedremo quali altre dichiarazioni Jovanotti rilascerà nel corso della sua intervista a Belve.