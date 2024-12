A Belve Jovanotti ha commentato per la prima volta il flirt con Valeria Marini, che lei ha spesso raccontato in diverse interviste

Ospite a Belve, Lorenzo Jovanotti ha avuto modo di parlare anche di Valeria Marini. Spesso la showgirl ha raccontato di un loro flirt in passato e il cantautore ha avuto modo di dire la sua, punzecchiato dalle domande di Francesca Fagnani.

A seguito della chiacchieratissima puntata della scorsa settimana di Belve, si torna a parlare della trasmissione. Oggi è andato in onda infatti l’ultimo appuntamento con la trasmissione di Rai 2, condotta da Francesca Fagnani. Ospiti Lorenzo Jovanotti, Taylor Mega e Vittorio Feltri.

LEGGI ANCHE: La vita in diretta, inaugurato il murales dedicato a Raffaella Carrà all’esterno degli studi Rai

Il cantautore si è a lungo raccontato in un’intensa intervista dove ha avuto modo di parlare di tanti argomenti, tra cui un gossip che lo riguarda. Francesca Fagnani dunque ha colto la palla al balzo per chiedere qualcosa in merito a Jovanotti. “Parliamo un attimo di Valeria Marini, la quale ha parlato di un vostro flirt passato, che lei non ha mai confermato, mo che le costa dirlo?”, ha domandato scherzosa la presentatrice.

Il curioso quesito posto da Francesca Fagnani ha generato una risata da parte di Lorenzo Jovanotti, che ha poi fatto un commento:

“Lei faceva la barista e io il dj. […] Io devo dire che voglio molto bene a Valeria e ogni volta che lei dice questa cosa…. Devo confermarlo? No, io la faccio ancora più felice. Nel senso che io dico proprio che lei era talmente su un altro pianeta che io non esistevo proprio. Un flirt o un bacetto? Io sono un uomo elegante non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei… Il buco all’orecchio me lo ha fatto lei”, ha concluso Jovanotti con un sorriso.

La risposta data da Lorenzo Jovanotti ai microfoni di Francesca Fagnani a Belve è stata molto apprezzata da parte del pubblico ed è stata considerata simpatica ed elegante dai più. Seguiteci per tutte le altre dichiarazioni ha raccontato il cantante e tutti gli aneddoti che ha svelato sulla sua vita privata e lavoro!