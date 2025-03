Mancano poche settimane alla partenza della nuova edizione di Belve e in questi giorni sono partite le registrazioni delle prossime puntate. Stando a quanto è emerso, tra gli ospiti di Francesca Fagnani quest’anno ci sarà anche Michele Morrone.

Michele Morrone arriva a Belve

La nuova edizione di Belve sta scaldando i motori. La celebre e fortunata trasmissione in onda su Rai 2 sta infatti per tornare con puntate inedite e ancora una volta alla conduzione ci sarà Francesca Fagnani. Il ritorno del programma è previsto per il prossimo 22 aprile e proprio in questi giorni la presentatrice e la sua squadra stanno lavorando senza sosta per non deludere le aspettative del pubblico. Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà e di recente sono stati rivelati i nomi dei primi due ospiti che affronteranno un’intervista graffiante con la conduttrice: Elly Schlein e Nino Frassica. Ma non è finita qui.

In queste ore infatti è stata registrata una nuova puntata e TvBlog ha così svelato che a prendere parte alla trasmissione ci sarà anche uno degli attori più amati e noti del momento. Di chi parliamo? Nientemeno che di Michele Morrone. Il protagonista di 365 Giorni dunque sarà una delle “vittime” della Fagnani e di certo nel corso dell’intervista ne vedremo di belle.

Michele Morrone tuttavia non è l’unico nuovo ospite della prossima edizione di Belve. Sempre il noto portale infatti fa anche i nomi di altri due protagonisti del mondo dello spettacolo che avranno modo di chiacchierare con la presentatrice: Raz Degan e Milly D’Abbraccio.

Si va a formare il cast della nuova attesissima edizione del programma della Fagnani, che ancora una volta terrà compagnia al grande pubblico Rai. Vi ricordiamo dunque l’appuntamento con la prima puntata, previsto per il prossimo 22 aprile, come sempre in prima serata.