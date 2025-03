Tra un mese partirà ufficialmente la nuova edizione di Belve. In queste ore così sono stati rivelati i nomi dei primi due ospiti che prenderanno parte al fortunato programma di Francesca Fagnani.

Ecco chi ci sarà tra gli ospiti di Belve

Sono diversi anni che Belve è uno dei programmi più amati dal grande pubblico e finalmente tra poche settimane partirà la nuova attesissima edizione. Il prossimo 22 aprile infatti andrà in onda la prima puntata della fortunata trasmissione, che ancora una volta vedrà la conduzione di Francesca Fagnani. Attualmente dunque la presentatrice, insieme a tutta la sua squadra, sta già lavorando alle interviste che vedremo prossimamente e come al solito non mancheranno le emozioni.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore il portale Tuttaunaltratv ha rivelato in esclusiva i nomi dei primi due ospiti che arriveranno in studio. Di chi parliamo? Nientemeno che di Elly Schlein e di Nino Frassica. La politica e il comico dunque affronteranno una pungente intervista con la Fagnani e di certo ne vedremo di belle.

Nel mentre in queste ore è stato annunciato anche lo spin-off Belve Crime, che andrà in onda sempre su Rai 2 ad aprile. Protagonisti del format saranno persone colpevoli di crimini o persone che erano presenti sulla scena di un delitto, che avranno modo di dire la loro.

Proprio in merito a questo programma, che per il momento andrà in onda con una sola puntata e che ha già incuriosito i più, la Fagnani ha affermato: “Verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca. Verrà ascoltato su quello sgabello il punto di vista o del colpevole o di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era. È un po’ un viaggio dentro la mente di chi ha attraversato il male e di chi l’ha inferto al prossimo”.