In queste ore Selvaggia Lucarelli ha spiegato perché non la vedremo mai ospite a Belve da Francesca Fagnani

Selvaggia Lucarelli ha rivelato il motivo per il quale non ha intenzione di andare come ospite di Francesca Fagnani a Belve.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Belve

Belve è un programma che con il tempo ha saputo guadagnarsi la sua fetta di pubblico, tanto da venire promosso prima in Rai in seconda serata e poi in prima serata. Le interviste di Francesca Fagnani sono riuscite ad aumentare sempre di più gli ascolti e per tale ragione non è una sorpresa che la trasmissione venga riconferma anno dopo anno.

In molti vogliono parteciparvi e tanti hanno timore a causa delle domande che potrebbero venire loro poste. C’è qualcuno che, per altri motivi ancora, ha rivelato di non avere alcuna intenzione di andare ospite a Belve: ci stiamo riferendo a Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima ha rivelato le proprie ragioni durante la puntata di ieri sera di ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi‘. La chiacchierata con Piero Chiambretti, infatti, a un certo punto ha toccato tale argomento e la giornalista ha esclamato:

“Non vado perché il banco vince. Questo lo trovo molto divertente, anche perché a me piace molto il programma e credo sia un format davvero fantastico. Però a me non interessa. A me non va di andare lì e sfidare la conduttrice. Ma scusa, devo andarci per forza. Dai, su”.

Molti fan di Belve rimarranno sicuramente delusi da queste dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli in quanto sono convinti che avrebbero assistito a un’intervista molto divertente e ricca di aneddoti interessati. Tuttavia la giornalista ha chiuso le porte a tale possibilità, ma non è detto che la Fagnani non voglia provare a offrirle la possibilità in futuro.

Staremo a vedere quello che succederà e nel caso in cui la giudice di Ballando con le stelle dovesse cambiare idea vi terremo informati con tutti i dettagli del caso.