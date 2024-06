Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2024? Questa è la domanda che si fanno tutti i fan del reality e alla quale cercheremo di dare una risposta tramite le previsioni degli scommettitori.

Chi vince L’isola dei Famosi 2024

Questa sera dopo circa due mesi dall’inizio del reality scopriremo finalmente chi vincerà L’Isola dei Famosi 2024. Il percorso è stato lungo e non privo di ostacoli, soprattutto per la conduttrice. Vladimir Luxuria, infatti, ha dovuto fare i conti con vari naufraghi che hanno deciso di abbandonare il gioco tra infortuni e le motivazioni più disparate.

Alla fine, tra questo e le eliminazioni classiche, sono rimasti in sei ancora in gara. A contendersi il titolo troviamo Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, la Contessa Alvina, Aras Senol, Samuel Peron e Artur Dainese. Ma chi potrebbe portarsi a casa il montepremi finale secondo gli scommettitori?

Fino a qualche ora fa il favorito era Edoardo Stoppa, il quale avrebbe potuto giocarsela con Edoardo Franco. I naufraghi con meno speranza di trionfare, invece, sarebbero stati Alvina Verecondi Scortecci e il modello Artur Dainese. Tuttavia adesso le cose sarebbero cambiate e la situazione si sarebbe leggermente ribaltata.

Secondo alcuni siti di scommesse, infatti, la vittoria potrebbe essere nelle tasche di Edoardo Franco (tra 3,25 e 3,50 volte la posta). Sale anche Alvina, mentre l’attore di Terra Amara avrebbe perso terreno andando a pari merito con Artur Dainese. Colui che invece non avrebbe alcuna speranza sarebbe Samuel Peron. Ma la finale andrà davvero così? Gli scommettitori avranno ragione?

Per scoprirlo non ci resta che sintonizzarsi questa sera, 5 giugno 2024, su Canale 5 per la diretta de L’Isola dei Famosi. Ormai mancano pochissime ore e tutti i fan, così come i naufraghi in gara, non aspettano altro che poter finalmente sentire il nome del vincitore o della vincitrice. E voi chi vorreste che trionfasse?