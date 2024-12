Sul suo profilo Instagram, Guendalina Tavassi ha attaccato Zeudi Di Palma: “Violata per un solletico? È uno scherzo?”.

Guendalina Tavassi VS Zeudi Di Palma

Da giorni nella Casa del Grande Fratello (così come sui social) si sta parlando di quanto successo tra Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori. Dopo che la faccenda per un attimo è stata accantonata dai concorrenti, che precedentemente si erano abbondantemente esposti, ieri sera in puntata si è tornato a parlarne. A guardare la diretta anche Guendalina Tavassi, che non ha mancato di fare una critica alla gieffina e prendere le difese del ragazzo:

“È uno scherzo? Per un solletico addirittura si è sentita violata nella sua intimità? Al Grande Fratello poi?”, ha commentato l’ex gieffina su Instagram. Lei non sembra averci visto nulla di male nel gesto di Emanuele Fiori, ma dicendosi contrariata dalle parole di Zeudi Di Palma.

La storia Instagram di Guendalina Tavassi contro Zeudi Di Palma

Le parole pubblicate nella storia di Guendalina Tavassi hanno fatto discutere gli utenti, che si sono espressi sulla vicenda, di cui come detto si è parlato anche ieri nella Casa.

Quello che inizialmente voleva essere uno scherzo innocente da parte di Emanuele Fiori, così come da lui descritto, ha fatto molto parlare: “La mia intenzione era creare divertimento”, ha detto a proposito del suo introdursi nel letto di Chiara e Zeudi e avvicinarsi alle due per giocare. Il gesto è andato a toccare dei temi come il rispetto e la sensibilità nei rapporti. Alfonso Signorini ha voluto parlarne con Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori in Mistery Room.

Il conduttore per quanto abbia capito che il ragazzo non volesse in alcun modo ferire la coinquilina, ha comunque cercato di fargli capire che sull’argomento avrebbe dovuto essere un po’ più delicato e sensibile. Questo perché è importante ricordare che ogni azione per quanto ingenua, può essere percepita diversamente dall’altra persona.

A quel punto Emanuele Fiori, compreso l’errore, ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa a Zeudi Di Palma.