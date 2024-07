Hanno festeggiato l’11 luglio ben 25 anni di matrimonio e sono più innamorati che mai. Stiamo parlando di Benedetta Parodi e Fabio Caressa che hanno condiviso con i fan la loro gioia per questo traguardo. E il giornalista sportivo ha fatto anche una dedica molto romantica alla conduttrice.

La dedica per i 25 anni di matrimodio di Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Era l’11 luglio 1999 e due giovanissimi Benedetta Parodi e Fabio Caressa convolavano a nozze. Sono passati 25 anni da quel giorno e la coppia è più unita e innamorata che mai. Proprio per festeggiare questo traguardo importante, hanno condiviso sui social alcuni scatti di quel giorno e lui ha dedicato un video a lei davvero romantico.

In un reel pubblicato sul suo profilo Instagram, il giornalista sportivo ha messo insieme una serie di foto e video della sua vita con la conduttrice ripercorrendo tutti i momenti più belli che hanno vissuto insieme.

“Ciao Bene, mi sembra ieri che ho fatto finta di perdere un aereo per andare per la prima volta a cena con te. E invece sono passati 25 anni. Mi sembra ieri che ci siamo detti sì in cima a quella scala dalla quale stavamo per cadere. E invece sono passati 25 anni. Mi sembra ieri la prima volta che ho tenuto in braccio Matilde e poi Eleonora e poi Diego”.

Fabio Caressa è andato avanti con la sua dedica a Benedetta Parodi parlando dei momenti di vita quotidiana, semplici ma indimenticabili. “Sembra non essere passato neanche un giorno dalla prima volta che siamo entrati nella nostra casa che poi è diventata la nostra casa per sempre. O quando abbiamo fatto il nostro primo viaggio insieme negli Stati Uniti. Ti ricordi? Un viaggio con una macchina sgangherata e con una lira a cercare alloggi a buon mercato. Mi sembra ieri che ti ho detto per la prima volta che ti amo e mi sembra ieri che ti ho detto l’ultima volta che ti amo. Ah no già, è stato proprio ieri. E te lo ridico oggi: Ti amo”.

Facciamo tantissimi auguri di buon anniversario a Benedetta Parodi e Fabio Caressa, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.