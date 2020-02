1 Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che dietro la separazione artistica tra Benji e Fede ci sia Bella Thorne

Come ormai da diversi giorni a questa parte sappiamo, il duo Benji e Fede, inaspettatamente, ha annunciato la separazione, con un lungo post sui social. Dopo diversi anni insieme, e a seguito dei numerosi successi ottenuti, Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno deciso di prendere strade diverse, mettendo così un punto definitivo alla loro unione artistica. Lo scioglimento ufficiale avverrà il prossimo 3 maggio, giorno in cui i due terranno il loro ultimo concerto, all’Arena di Verona. Come se non bastasse, tra qualche settimana uscirà il libro Naked, che racconterà tutti i retroscena di questa decisione.

Tuttavia in molti si sono chiesti cosa sia accaduto, e cosa abbia portato Benji e Fede alla separazione. Oltre ad aver appreso come i due cantanti abbiano voglia di intraprendere dei percorsi da solisti, in queste ore si mormora che dietro tale decisione ci sia in realtà Bella Thorne. Come è noto, infatti, da diverso tempo Benjamin ha una relazione con la nota attrice americana, e pare che la loro storia sia talmente seria al punto da far decidere a Mascolo di iniziare una nuova vita. Questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Spy:

“Benji è innamoratissimo dell’attrice Bella Thorne. “Lei sta in America e io vivo con il jet leg”. Ha dichiarato lui poco tempo fa. In questa relazione gli tocca anche mettere i ‘mi piace’ ai post dove la sua fidanzata abbraccia la dj Alex Martini sul letto. Sì, perché Bella Thorne non nasconde di essere poliamorosa. La star ha una relazione sia con un ragazzo, che con una ragazza. Peccato che l’innamorato Benji sia bloccato in Italia. Ma ora non è più così: lui non è più vincolato all’agenda di impegni del duo e può finalmente andare negli Stati Uniti. Va bene la sperimentazione del poliamore, ma quando sei innamorato davvero vuoi la persona amata vicino a te e soprattutto vuoi l’esclusiva”

Che dunque dietro la separazione tra Benji e Fede ci sia realmente Bella Thorne? In attesa di news ufficiali, ricordiamo le parole del duo, che annunciano lo scioglimento definitivo.