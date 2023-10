NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Ottobre 2023

Le parole di Gerry Scotti

In queste ore a lanciare una frecciatina a Fabio Fazio è stato nientemeno che Gerry Scotti. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Come è ben noto, domenica sera sul Nove è partita ufficialmente la nuova edizione di Che Tempo Che Fa, che ha ottenuto un successo senza precedenti. Il programma, che è stato trasmesso su tutti i canali gruppo Warner Bros Discovery, si è confermato essere il contenuto più visto di sempre delle rete, registrando solo sul Nove 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% di share. Grande soddisfazione dunque per Fabio Fazio e tutta la squadra di Che Tempo Che Fa, che da mesi lavora alla trasmissione.

Nel mentre sempre domenica sera, su Canale 5, è andato in onda lo speciale Caduta Libera – I Migliori, il celebre quiz game condotto da Gerry Scotti, che da anni tiene compagnia al grande pubblico. In queste ore così a commentare sui social gli ascolti del programma è stato Edmundo Conti, tv content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy, che ha affermato: “Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera I Migliori: il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana! Evviva”. A quel punto a commentare il post è stato lo stesso Scotti, che a sorpresa ha aggiunto:

“Pensa, su una sola rete…”.

A quel punto i più maliziosi hanno ipotizzato che Gerry Scotti abbia voluto lanciare una frecciatina al collega Fabio Fazio. Naturalmente precisiamo che si tratta del pensiero di alcuni utenti, e non è detto che le cose stiano proprio in questo modo. Nel mentre il pubblico attende già con ansia le prossime puntate di Che Tempo Che Fa, che senza dubbio non deluderanno le aspettative. Appuntamento dunque con la seconda diretta a domenica 22 ottobre, sul Nove.