Beppe Convertini presenta il suo nuovo libro: ecco Paesi Miei

Spettacolo

Redazione | 3 Marzo 2023

La presentazione del libro di Beppe Convertini

Lunedì 6 marzo 2023 alle 19:00 la presentazione ufficiale del volume Paesi Miei scritto da Beppe Convertini, il conduttore di Linea Verde. La presentazione si terrà a Roma presso Palazzo Brancaccio, e saranno presenti il Direttore Editoriale Rai Libri Marco Frittella e la conduttrice e attrice Anna Falchi, che con Convertini ha presentato Uno Weekend nel 2021.

Si terrà questo lunedì 6 marzo presso Palazzo Brancaccio di Roma la conferenza stampa di presentazione del nuovo libro di Beppe Convertini, Paesi Miei.

Un’opera che si configura come un vero e proprio diario di viaggio, attraverso cui il conduttore di Linea Verde offre uno spaccato naturalistico intenso e assai vivace dell’Italia contemporanea.

Quell’Italia che, negli ultimi anni, Convertini ha avuto occasione di girare in lungo e in largo, da Nord a Sud – isole comprese – per la realizzazione della sua trasmissione domenicale di Rai 1.

Di cosa parla Paesi Miei

In questo manuale di paesaggistica nazionale Beppe Convertini tratteggia sapientemente i luoghi iconografici del Bel Paese, rilevandoli sovente nella perfetta interazione tra natura e uomo.

Armato di telecamera, taccuino e buone scarpe il presentatore pugliese ha vagato lungamente per la Penisola. È così riuscito a trasmettere con grande entusiasmo e curiosità la sua ricerca del Bello e del Buono – come dicevano gli antichi Greci – in un racconto avvincente e minuzioso.

La copertina del libro

Durante la presentazione l’autore dialogherà con Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri, che ha anche curato la prefazione del libro. Ma ci sarà anche tempo per un confronto amichevole con Anna Falchi, prima di ringraziare e salutare quanti interverranno con un brindisi finale.

Palazzo Brancaccio si trova in Viale del Monte Oppio 7, a Roma e al suo interno dispone di un parcheggio riservato.

a cura di Stefano Di Capua