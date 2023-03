Da Noi… a Ruota Libera anticipazioni e ospiti 5 marzo 2023

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 3 Marzo 2023

Dopo la puntata di Domenica In, il prossimo 5 marzo 2023 intorno alle 17 e 20 andrà in onda Da Noi… a Ruota Libera, che secondo le anticipazioni ufficiali proporrà i seguenti ospiti.

Francesca Fialdini accoglierà in studio personaggi che hanno a che fare con l’attualità e i programma Rai di maggior successo. Tutti si racconteranno spaziando tra gli impegni professionali, i progetti del futuro e la vita privata, cercando di avvicinarsi ancora di più al pubblico.

La conduttrice sentirà da Lino Guanciale a Eleonora Giorgi, da Fabrizio Biggio a Gilles Rocca. Ma vediamo di che cosa si parlerà con ciascuno di loro!

Lino Guanciale

Con Lino Guanciale la presentatrice di Da Noi… a Ruota Libera cercherà di scoprire di più sulla serie Il commissario Ricciardi, in partenza lunedì prossimo su Rai 1 con il secondo ciclo di episodi.

I gialli e il personaggio nato dalla fantasia di Maurizio De Giovanni terranno compagnia al pubblico della rete per sei settimane. Lino Guanciale rimette i panni del commissario sensitivo dopo il successo della terza stagione di La Porta Rossa, il meno fortunato Noi e l’altrettanto tiepido Sopravvissuti.

Eleonora Giorgi a Da Noi a Ruota Libera del 5 marzo 2023

Tra gli ospiti della puntata del 5 marzo 2023 di Da Noi… a Ruota Libera, secondo le anticipazioni, anche Eleonora Giorgi.

L’attrice, negli ultimi anni apparsa in reality show e varietà di Rai e Mediaset, sarà in studio per raccontare la grande amicizia con Lucio Dalla a pochi giorni dall’anniversario della morte, avvenuta il 1º marzo del 2012, e dalla data di nascita di Dalla che era il 4 marzo.

Proprio sabato 4 marzo a Napoli sarà peraltro inaugurata la mostra Lucio Dalla – Il Sogno di essere napoletano, a cui quindi non si mancherà di accennare.

Immancabili saranno però anche i riferimenti alla soddisfacente vita da nonna, che la Giorgi racconta già parecchio sui social. L’attrice ha avuto un nipotino, Gabriele, dal figlio Paolo Ciavarro.

Fabrizio Biggio

Altro ospite della puntata sarà Fabrizio Biggio, ex volto dei Soliti idioti, di MTV e oggi passato a Viva Rai 2, dove lavora come spalla di Fiorello.

Biggio approfitterà dell’intervista con Francesca Fialdini non solo per passare al microscopio il suo rapporto con l’attore e conduttore siciliano, ma anche per il lancio del suo primo romanzo.

Il 18 marzo, infatti, per l’editrice Giunti, uscirà L’incredibile storia della bambina che nacque come un fiore. Una storia per l’infanzia che racconta di Fiorella, nata dalle lacrime della madre cadute sulla terra. Fiorella ha capelli come radici, e può allontanarsi un po’ da casa solo quando quelli si allungano.

Conosciuto Itoshi, un giovane giapponese che la vuole sposare, viaggerà con lui passo passo per il mondo, facendo conoscenza di popoli diversi e concludendo che gli uomini sono tutti uguali.

Gilles Rocca

Infine, le anticipazioni a Da Noi… a Ruota Libera del 5 marzo 2023 svelano che a sedersi di fronte a Francesca Fialdini sarà anche Gilles Rocca. L’attore e doppiatore romano è reduce tanto dalla fine dell’amore per la sua Miriam quanto della duplice vittoria di Tale e Quale Show.

Rocca ha infatti trionfato sia quest’autunno nel secondo turno dell’ultima edizione del varietà, che nell’esperimento Tale e Quale Sanremo trasmesso su Rai 1 nelle scorse due settimane.

L’ex Isola dei Famosi è finito pure al centro del gossip nelle settimane scorse, a causa di un presunto flirt con Bianca Guaccero. Come puntualizzato a Novella, le voci di un suo avvicinamento alla conduttrice di Detto Fatto sono nate da un evento a cui i due hanno partecipato insieme.