Beppe Fiorello fa una sorpresa a Samu a Verissimo, lui scoppia a piangere

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2023

A Verissimo Beppe Fiorello fa una sorpresa a Samu

Nella puntata di oggi di Verissimo Silvia Toffanin ha avuto ospite Samu, ultimo eliminato da Amici 22. Il ballerino con la conduttrice ha parlato della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi. Quindi ha riferito tutte le emozioni che ha provato e di come sia stato importante questo percorso perché lo ha fatto crescere molto.

C’è stato spazio per parlare un po’ di amore e delle sue cotte impossibili (come altre volte ha detto all’internor della scuola). E poi la conduttrice ha mostrato alcune scene di lui piccolo quando ha mosso i primi passi in TV e soprattutto al cinema. Proprio del suo inizio nella recitazione, il ballerino ha detto: “Il lato del cinema è arrivato da solo, non l’ho cercato. È arrivato tramite una locandina di un saggio, dove c’ero anch’io un po’ magrolino, con le occhiaie, i capelli rasati di lato. E a Palermo cercavano un bambino per un film sulla seconda guerra mondiale. Piaceva la mia faccia, ho fatto il provino e da lì sono entrato in un’agenzia e ho cominciato a fare altre cose”.

Come sappiamo, Samu è anche protagonista al cinema del film “Stranizza D’amuri”, diretto da Beppe Fiorello. E a tal proposito, lui gli ha fatto una bellissima sorpresa arrivando in studio. I due si sono subito abbracciati e il ballerino si è commosso per questo bell’incontro. Fiorello gli ha subito detto: “Sono fiero di te”.

“Lui è una delle persone a cui sono più grato”, ha detto l’ex allievo di Amici. “C’è un legame pazzesco. È come se fossimo parenti. Non è per niente scontato che in un contesto lavorativo si creino dei legami del genere. Poi la stima che ho come artista è pazzesco”. Beppe Fiorello lo ha riempito di complimenti: “Grazie per quello che hai dato al film, alla storia, a Gabriele, a tutta la troupe. Sono stato fortunato”.