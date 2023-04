Anticipazioni Uomini e donne: Armando in lacrime di fronte a Maria, Nicole e Andrea accusati di essere d’accordo

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2023

Uomini e donne

La registrazione dell’8 aprile di Uomini e donne: anticipazioni

Dopo la registrazione di ieri, oggi pomeriggio, sabato 8 aprile, c’è stata una nuova registrazione del Trono Over e del Trono Classico di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo come sempre la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. A tal proposito partiamo proprio dal Trono Over e da una cosa successa nella registrazione di ieri. Armando, infatti, era stato accusato da Aurora di avere un manager. Era quindi partita la lite perché lui in pratica fa tutto quello che ciritca agli altri. Il cavaliere alla fine aveva lasciato lo studio.

Cosa è successo oggi? Maria e Gianni si sono seduti al centro dello studio e poi è sceso Armando. A questo punto ha iniziato a dire di essersi sentito accusato di cose che non gli appartengono. Aurora lo ha attaccato dicendo di avere la certezza di quello che aveva detto ieri e lo ha di nuovo accusato di fare quello che critica agli altri. Armando si è messo a piangere e ha anche detto di volersene andare se pensano ciò per cui lo accusano.

Una coppia ha invece davvero lasciato il programma, ma per una cosa positiva. Stiamo parlando di Alberto e Tiziana che hanno deciso di viversi fuori, lontano dalle telecamere.

Le anticipazioni di Uomini e donne parlano anche del Trono Classico e iniziamo da Luca che ha eliminato Alessia, la ragazza che ha un figlio. Il motivo è perché hanno un amico in comune e questo non sembra al tronista molto corretto nei confronti delle altre corteggiatrici. Inoltre pare che questo ragazzo abbia iniziato a fare troppe domande. Luca ha fatto anche delle esterne che sono andate bene: una con Alessandra e una con un’altra ragazza.

Concludiamo con il trono di Nicole. Ricordiano che ieri è venuto fuori che Andrea le aveva dato durante un ballo passato un bigliettino e Riccardo lo aveva segnalato alla redazione. Questo ha portato a una vera e propria bufera in studio dove Cristian ha deciso di andarsene eliminandosi. Oggi Cristian non è tornato. Mentre la discussione legata a quello che è accaduto è continuata. Gianni ha attaccato la tronista e Andrea, perché secondo lui i due sono d’accordo. Un’altra forte lite c’è stata tra Nicole e Roberta e la dama si è sentita offesa perché Nicole le ha dato della poco di buono.

Questa puntata di Uomini e donne andrà in onda nella seconda parte della prossima settimana.