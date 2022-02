Il ritorno di Beppe Vessicchio all’Ariston

Questa sera in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2022 a tornare sul palco dell’Ariston è stato finalmente Beppe Vessicchio, il cui arrivo era attesissimo dal grande pubblico. Come sappiamo solo qualche giorno fa avevamo appreso che il musicista aveva contratto il Covid e che la sua partecipazione alla kermesse sarebbe potuta saltare. Queste le dichiarazioni di Vessicchio in merito:

“Sono a a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival. Sono positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi. Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo. […] Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso”.

Tuttavia proprio poche ore prima della partenza di Sanremo 2022 Beppe Vessicchio aveva annunciato di essere guarito e a quel punto in molti si sono chiesti quando sarebbe arrivato alla kermesse. Stasera così il musicista ha fatto ritorno all’Ariston, per esibirsi insieme a Le Vibrazioni. La band ha infatti presentato Live and let die di Paul McCartney in duetto con Sophie and The Giants. Vessicchio ha invece accompagnato gli artisti al piano e alla fine della performance ha ricevuto un’ovazione da parte del pubblico.

L'APPLAUSO NON BASTA IO VOGLIO UNA STATUA DI VESSICCHIO NELL'AUDITORIUM #Sanremo2022 pic.twitter.com/UHUVxHDO6I — Giulia 🌸 (@ziamseyes) February 4, 2022

Che anche domani sera Beppe torni a Sanremo 2022 per dirigere l’orchestra? Non resta che attendere per scoprirlo.

