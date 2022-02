I premiati al SanremoSol e Novella 2000

Grande successo per il recente galà SanremoSol e Novella 2000, tenutosi la notte scorsa al Victory Morgana Bay, uno dei locali storici della riviera ligure. Durante la serata, che ha visto premiate le personalità più rappresentative del Festival di Sanremo, si sono susseguiti sul palco artisti e VIP da tutto il mondo della cultura. Tra coloro che hanno ricevuto i prestigiosi premi, anche Stefano Coletta, direttore di Rai 1 e del Prime Time Rai, e il giornalista Vincenzo Mollica.

Coletta ha ritirato il riconoscimento di persona, prendendo parte all’elegante cena allestita in sala, con tanti amici di Novella 2000 e di SanremoSol.

Accanto a Beppe Convertini, che conduceva l’evento e lo ha ricevuto davanti al pubblico, Stefano Coletta ha ringraziato la giuria e l’organizzazione di Giuseppe Grande. Accolto dal lungo applauso dei presenti, ha invitato a seguire gli ultimi appuntamenti del Festival, il cui successo può in parte dirsi merito della sua intuizione.

Il grazie di Vincenzo Mollica

Da casa ha invece ricevuto il premio come anima sempre vivace e attenta della kermesse sanremese Vincenzo Mollica. Il giornalista, che non poteva essere fisicamente alla manifestazione, ha espresso il suo affetto per l’amico Fio Zanotti e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Tenendo ben salda la statuetta tra le mani, ha così commentato l’omaggio che la giuria gli ha tributato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

“Mi è arrivato un premio bellissimo, che mi porta un sapore di festival, un sapore di Sanremo. Grazie a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, e grazie a Fio Zanotti, mio vecchio amico e compagno di tante cose fatte insieme a Celentano, musicista di prim’ordine.

E grazie alla giuria, che ha voluto premiare questo cronista che vi parla. Che ha fatto per trentanove anni come essere umano il Festival di Sanremo, come cronista. Lo ha fatto un anno come un ologramma sul balconcino, e lo ha fatto per due anni come Vincenzo Paperika, in due storie a fumetti insieme a Paperino.

Per me è casa il Festival di Sanremo ed è casa, ovviamente, Sanremo. Vi ringrazio di questo pensiero. Il Festival di Sanremo per me è una grande festa popolare. Uno specchio con cui si misura e passa la storia d’Italia. Ci sono canzoni che fanno parte della nostra vita, e non della nostra storia ma proprio della nostra vita. Che fanno ancora battere il cuore quando le sentiamo.

Quest’anno è una bellissima edizione di Sanremo. L’ho seguita sempre sul mio divano, non mi sono mai addormentato, quindi si vede che è un festival energetico e vitale. Vi ringrazio di cuore, e fate conto che sono lì con voi a brindare a questo premio bellissimo”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.