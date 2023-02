Sanremo

Vincenzo Chianese | 10 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo

Stasera durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 c’è stata una sorpresa che ha lasciato il pubblico stupito: il ritorno di Beppe Vessicchio all’Ariston. Solo poche settimane fa come sappiamo il celebre direttore d’orchestra aveva annuciato che quest’anno non avrebbe preso parte alla kermesse musicale, e che avrebbe lanciato un podcast in onda su Amazon Music, intitolato Italians do Hits Better, in onda proprio durante le 5 serate del Festival. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big. Mi è arrivata la proposta di fare una chiacchierata con tutti i partecipanti al Festival (…). Mi è sembrata una cosa interessante. I cantanti si racconteranno a me e io racconterò a loro il festival che ho vissuto con aneddoti e ricordi dei miei momenti più speciali. Inoltre, ho curato personalmente la playlist ‘Dirige l’orchestra il maestro Vessicchio’ che sarà disponibile su Amazon Music”.

Stasera però a sorpresa Beppe Vessicchio è tornato a Sanremo 2023 per dirigere l’orchestra per Gianluca Grignani e Arisa, che si sono esibiti insieme nella celebre Destinazione Paradiso. Il ritorno del direttore d’orchestra ha entusiasmato il web e il pubblico da casa e in molti sui social hanno commentato con gioia l’arrivo di Vessicchio alla kermesse musicale.

Io non so da dove partire con questa esibizione è TUTTO MERAVIGLIOSO Arisa che vuole far cantare Coletta, Grignani che non smette di cantare e gasa tutti e la chiosa finale di Arisa “abbiamo fatto un casino Gianlù” PER ME STORIA #Sanremo2023 pic.twitter.com/UK2UmEGQLL — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 10, 2023

Il pubblico intanto inizia a chiedersi chi sarà a vincere questa edizione del Festival della canzone italiana, ma non resta che attendere ancora poche ore per scoprirlo.