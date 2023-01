NEWS

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2023

Il concerto di Beyoncé

In queste ultime ore il nome di Beyoncé è tornato nuovamente nell’occhio del ciclone. Motivo? L’ex Destiny’s Child ha accettato una proposta giunta direttamente da Dubai, che non ha potuto proprio rinunciare. Di cosa si tratta? Un concerto sul palco del teatro del lussuoso hotel Atlantis The Royal. La struttura è di proprietà del gruppo Istithmar World, che fa capo al governo del posto. E quale modo migliore se non coinvolgere Queen B per pubblicizzare il posto?

Stando a quanto su apprende, però, la cantante in cambio pare aver richiesto una cifra pari a 24 milioni di dollari. L’artista però non si è esibita davanti a un grande pubblico, anzi. Pochi selezionati spettatori. L’intera performance ha avuto una durata di un’ora e mezza e stando a quanto trapela Beyoncé avrebbe intascato all’incirca 330 mila Euro al minuto.

Sempre stando a quanto raccontato da Pitchfork pare che a questo concerto esclusivo a Dubai Beyoncé abbia invitato solo alcune testate statunitensi. Proprio la rivista ha fatto sapere, infatti, di aver ricevuto un invito alcuni giorni prima da parte dell’entourage della popstar con su scritto:

“Beyoncé ti invita a un fine settimana in cui i tuoi sogni diventano la tua destinazione. Tu e un tuo ospite siete invitati a festeggiare, a rilassarvi sulla spiaggia e a fare esperienze speciali, viaggiando in business class in aereo, in prima classe per i trasporti via terra e in prima classe nelle stanze dell’Atlantis The Royal”.

Anche le scenografie non sono da sottovalutare. Pensiamo alla riproduzione gigantesca dell’affresco della “Scuola di Atene” di Raffaello, che troviamo conservato nei Musei Vaticani. Non sarebbe altro che un’allusione del titolo dell’ultimo album Renaissance, uscito a luglio scorso. Del disco, però, non ha eseguito alcun pezzo.

Tra gli altri dettagli emersi, pare che Beyoncé abbia iniziato il concerto con circa un’ora di ritardo e tutto è stato studiato nei minimi dettagli, come vedete nei video sottostanti. Anche se era stato vietato di divulgare contenuti dell’evento.

New angle of @Beyonce’s Drunk In Love performance pic.twitter.com/C2u0HKQdiE — Beyoncé Press. | Fan Account (@beyoncepress) January 21, 2023

🚨 BEYONCÉ ALUGOU UM TRIPLEX NA MINHA CABEÇA COM ESSA COREOGRAFIA. pic.twitter.com/HKjOkAcl9M — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) January 22, 2023

La cantante ha riproposto alcuni dei brani più famosi della carriera. Tra gli ospiti presenti il marito Jay-Z e i gemelli Rumi e Sir. Poi ancora la madre Tina Knowles Lawson, a seguire il padre Matthew Knowles. E ancora Chloe e Halle Hailey, Rebel Wilson, Nia Long e Kendall Jenner.