NEWS

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2023

Il gossip su Matteo Berrettini e Melissa Satta

La vita privata di Matteo Berrettini torna a essere motivo di interesse. Questo perché dopo i pettegolezzi sul flirt con Paola Di Benedetto, secondo un recente gossip sarebbe vicino a Melissa Satta. Fino a pochi giorni fa la stampa ha accostato la showgirl al presidente dell’Inter, Steven Zhang.

Chiuso il matrimonio di oltre 10 anni con Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox, Melissa Satta sembrava felice accanto all’imprenditore Mattia Rivetti. A quanto pare, però, le cose non hanno funzionato e a ottobre scorso ne ha annunciato la rottura dopo due anni di relazione. Pare che i due avessero visioni differenti. Lei aveva il desiderio di maternità, ma lui a quanto pare la vedeva diversamente. Tale avvenimento li ha allontanati fino alla rottura.

Ma torniamo a oggi e al rumor di cui tanto si parla. A portare a galla che ci sia del tenero tra Matteo Berrettini e Melissa Satta sono state alcune testimonianze scritte e fotografiche raccolte da Deianira Marzano. Dopo la partita di basket svoltasi al Forum di Assago (a cui entrambi hanno partecipato) e che ha visto scontrarsi l’Olimpia Milano e Asvel, gara valida di Eurolega, il tennista e l’ex di Boateng avrebbero trascorso la serata in un locale. Pare pure che tra loro ci sia stato un bacio alla luce del sole.

Ma non solo perché a riprenderli seduti l’uno accanto all’altra sono state anche le telecamere di Sky, come reso noto da questo video (CLICCA QUI) presente nel sito ufficiale della piattaforma sportiva. Matteo Berrettini in questo video lo vediamo insieme a Melissa Satta, salutare i fan e firmare qualche autografo.

Come dicevamo, poi, Matteo Berrettini e Melissa Satta sono stati beccati la sera stessa in un locale milanese ed è qui che sono stati fotografati da alcuni utenti. Deianira Marzano, che ha ricevuto le immagini, ha pubblicato il tutto online. In base alle testimoniante, come dicevamo, qualcuno sostiene che Matteo Berrettini e Melissa Satta sarebbero stati insieme per tutta la sera: “Si sono baciati”. Dalle foto si vedono i due molto vicini, davanti a una tavola imbandita.

Le foto di Matteo Berrettini e Melissa Satta – Storie Instagram di Deianira Marzano

Vedremo se i due confermeranno o meno queste indiscrezioni.