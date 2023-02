NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2023

Tiziano Ferro replica alle accuse dei fan di Beyoncé

In queste ore non si parla d’altro che di Beyoncé. Come in molti sapranno infatti la pop star americana ha annunciato le date del suo Renaissance World Tour, che partirà in Europa il prossimo maggio. Tuttavia per tutti i fan italiani c’è stata un’amara sorpresa. Al momento infatti non sono previsti concerti nel nostro paese, nonostante da mesi si parli di trattative in corso con lo Stadio Olimpico di Roma e con lo Stadio San Siro di Milano. A quel punto sono iniziate le indiscrezioni. A intervenire è stata infatti una fanpage della cantante, che ha rivelato quello che sarebbe accaduto. Mentre pare che gli accordi con l’Olimpico siano saltati, sembrerebbe che l’artista abbia fatto fatica a trovare una data libera al Meazza, per via dei numerosi cantanti che nel corso della prossima estate si esibiranno a Milano.

In particolare pare che Beyoncé avesse chiesto disponibilità per metà giugno, proprio quando San Siro sarà occupato dai tre concerti evento di Tiziano Ferro, che deve recuperare da ben tre anni. A quel punto diversi fan dell’artista americana hanno ipotizzato che la colpa della mancata data italiana della moglie di Jay-Z fosse proprio del cantante di Latina e così in molti l’hanno duramente attaccato. Poche ore fa dunque con un lungo post sui social Ferro ha deciso di rompere il silenzio, facendo un duro sfogo. Queste le sue dichiarazioni:

“Ma secondo voi io ho davvero il potere di decidere chi può andare o meno a fare concerti a San Siro? Dai ragazzi per favore, ma usiamo l’intelletto: è chiaro che si tratta di fake news. Innanzitutto non è vero che c’è una mia quarta data a San Siro. E poi – se fosse necessario spiegarlo – tutti noi artisti dobbiamo rimetterci alle istituzioni competenti in campo di permessi e agibilità. Non è nelle mie competenze ne nelle mie possibilità poter scegliere chi suona o meno nello Stadio di San Siro. Mi sento un po’ cretino a doverlo precisare ma evidentemente è necessario farlo. Dirigiamo quindi i messaggi di lamentela alle autorità e le istituzioni competenti. Soprattutto perché ci voglio andare pure io al concerto di Beyoncé!!!!”.

I fan nel mentre continuano a sperare nel ritorno di Beyoncé in Italia, e non è escluso che nelle prossime ore giunga una lieta notizia.