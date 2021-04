1 L’Isola dei Famosi per la prima volta registrata

Solo poche ore fa è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e come sempre non sono mancate emozioni e grandi sorprese. Nel corso della diretta abbiamo assistito all’eliminazione di Drusilla Gucci, mentre a finire al televoto stavolta sono stati ben tre naufraghi: Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia.

Dopo la pausa della scorsa settimana, a causa della partenza di Supervivientes, format spagnolo dell’isola, torna nuovamente il doppio appuntamento, e la prossima puntata andrà in onda giovedì 15 aprile. Tuttavia pare che anche per la nuova diretta ci siano grandi ed inaspettate novità.

Per la prima volta nella storia del reality infatti L’Isola dei Famosi verrà registrata, e la causa è sempre Supervivientes. Ma scopriamo perché. Come sappiamo anche l’edizione iberica si svolge in Honduras, ed entrambi i format hanno in comune luoghi come la Palapa e Playa Palapa. In Spagna per di più il programma va in onda per ben tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e la domenica. Per evitare dunque eventuali scontri e problemi tecnici, Canale 5 ha deciso di registrare la puntata del giovedì con qualche ora di anticipo!

Lo stesso televoto, che solitamente viene stoppato in diretta da Ilary Blasi, verrà chiuso nel corso del daytime pomeridiano del 15 aprile. Non è chiaro tuttavia se anche per le prossime settimane la puntata del giovedì verrà sempre registrata o se invece si tornerà alla diretta. Non resta che attendere dunque ancora qualche ora per scoprire cosa accadrà e quali emozioni attendono i nostri naufraghi.