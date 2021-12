1 La rivelazione di Biagio D’Anelli

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Come sappiamo infatti i due nella casa del Grande Fratello Vip 6 si sono molto avvicinati, fino a quando non sono stati beccati sotto le coperte in atteggiamenti sospetti. A quel punto in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto tra l’opinionista e la showgirl, e i più maliziosi hanno anche parlato di un interesse reciproco. Tuttavia nel corso dell’ultima diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Biagio infatti, messo alle strette da Alfonso Signorini, ha rivelato cosa è accaduto in realtà sotto le coperte con Miriana! Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che è successo.

Tutto è iniziato quando la Trevisan e Giucas Casella sono stati incaricati di andare a recuperare la busta rossa con all’interno la data della finale. A quel punto la showgirl ha provato a indovinare quando sarebbe terminato il programma, dando la risposta corretta. A intervenire così è stato Signorini, che ha chiesto a Miriana se fosse stato Biagio D’Anelli a rivelarle la data della finale sotto le coperte. La Trevisan ha così fatto una battuta, facendo intendere che le cose potrebbero essere andate proprio in questo modo. Tuttavia a prendere parola è stato lo stesso Biagio, che a quel punto ha svelato la verità. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Mai, non è mai successo. Io sono un giocatore corretto non gliel’ho mai detto, sotto le coperte abbiamo fatto altro. Cosa abbiamo combinato sotto le coperte? Abbiamo parlato della vita di Miriana. E ci sono stati dei baci, le ho dato un bacio sul collo e sulla guancia”.

