Miriana e Biagio finiscono insieme sotto le coperte (VIDEO)

1 Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli cosa bolle in pentola?

Cosa sta succedendo tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli? È quello che si stanno chiedendo gli spettatori del Grande Fratello Vip 6 i quali, seguendo la diretta di oggi, si sono accorti di una certa vicinanza tra di due.

L’ex gieffino (ha partecipato al GF 11) da poco entrato nella casa e la showgirl sono stati infatti ripresi mentre si trovavano insieme sotto le coperte. Nella stessa stanza altri stavano dormendo. Non si vede quello che stanno facendo, quindi se stanno dormeno anche loro oppure no. Quello che si nota è che sono completamente coperti, testa compresa. Inoltre non sembrano muoversi più di tanto.

Dal video, quindi, viene da pensare che stiano semplicemente dormendo. E non crediamo che stiano facendo chissà cosa.

Nonostante questo, però, sul web sono iniziate le prime polemiche. Infatti, ripensando al suo rapporto con Nicola Pisu, alcuni utenti la reputano falsa. Ecco cosa sta succedendo…