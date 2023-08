NEWS

Nicolò Figini | 11 Agosto 2023

Lo sfogo di Bianca Atzei

Quella di ieri è stata una giornata molto stressante per Bianca Atzei. Alla cantante è stata prima rubata la sua auto mentre si era recata in un negozio a Milano. In seguito, poi, ha avuto una disavventura dopo aver portato il figlio all’ospedale. Ma partiamo dall’inizio per raccontare al meglio tutti i passaggi.

Il bambino, poco prima del furto, era stato portato al pronto soccorso a causa di una febbre alta che non accennava a scendere. Bianca ha quindi rassicurato i fan affermando che non si trattava di nulla di grave. Tuttavia, notando che la temperatura continuava a non diminuire è tornata ancora una volta all’ospedale.

Qui sarebbe stata attaccata dalla dottoressa di turno perché nel giro di due giorni aveva portato il figlio al pronto soccorso. A questo punto, approdata sul suo profilo Instagram, Bianca Atzei ha deciso di lasciarsi andare a un lungo sfogo affermando di aver provato fastidio per il tono scortese della professionista:

“Sono stata attaccata dalla dottoressa per averlo portato due giorni di fila in ospedale. Ma da ieri a oggi gli sono uscite anche delle macchie in tutto il corpo. Mi sono permessa di dirle che io non nasco imparata, non ho studiato medicina e seguo semplicemente il mio istinto di mamma che è quello di proteggerlo e non volerlo vedere più sofferente.

E rivolgersi con tono scortese e infastidito mentre tuo figlio piange e ha la febbre a 39 non è sopportabile. Bisogna sostenere un po’ di più le mamme, soprattutto in un Pronto Soccorso per bambini e capire quanta stanchezza mentale e fisica le sovrasta“.

Bianca Atzei ha proseguito dichiarando di essere rimasta delusa dal comportamento della dottoressa. Alla fine ha ringraziato i suoi fan per restarle sempre accanto e ha specificato quanto sia importante mostrare anche le parti meno belle della vita sui social.

