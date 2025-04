La modella Bianca Balti ha condiviso sui social un nuovo aggiornamento circa il suo stato attuale, mostrando in particolare come stanno piano piano ricrescendo i suoi capelli.

Bianca Balti aggiorna i fan su Instagram

Bianca Balti è tornata a parlare con i suoi follower su Instagram, condividendo un importante aggiornamento sulle sue condizioni.

Nelle sue storie, la top model ha pubblicato un selfie accompagnato dalla scritta “hair update”, ovvero “aggiornamento sui capelli”, mostrando con orgoglio i primi risultati visibili della ricrescita, dopo i cicli di chemioterapia affrontati negli ultimi mesi.

I capelli sembra stiano tornando a crescere in modo abbastanza uniforme, tanto da non doverli rasare di nuovo, e anche le sopracciglia stanno ricomparendo.

Bianca Balti ha scoperto lo scorso anno di avere un tumore alle ovaie in stadio avanzato (terzo stadio) e si è sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico, seguito da terapie oncologiche, tra cui la chemioterapia.

Sin dall’inizio della sua battaglia, la modella ha scelto di condividere con il pubblico il suo percorso verso la guarigione, utilizzando i social come strumento di verità, consapevolezza e ispirazione.

Il suo atteggiamento positivo, la sua energia e la sua capacità di sorridere anche nei momenti più duri l’hanno resa un simbolo di coraggio per tante persone.

Non è un caso che Carlo Conti abbia deciso di volerla al suo fianco come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025. Un riconoscimento non solo alla sua eleganza e presenza scenica, ma anche alla sua forza d’animo e alla capacità di trasmettere un messaggio autentico e potente.