Nicolò Figini | 2 Febbraio 2023

Il racconto di Bianca Balti

La modella Bianca Balti oggi vive a Los Angeles con la sua bambina, Mia, di 7 anni. In alcune Stories pubblicate su Instagram in queste ultime ore si è mostrata molto spaventata e in lacrime. Questo perché nel quartiere dove va a scuola la sua bambina si aggirava un uomo armato di pistola. Ha affermato di aver ricevuto un messaggio da parte dell’istituto dove veniva informata che a causa di attività della polizia, i bambini era stati chiusi dentro la classe:

“Il lato meno cool di vivere in America è che adesso stavo in una zoom call e ho ricevuto un messaggio dalla scuola che mi diceva che c’era un… Non so come si dice in italiano. Hanno messo tutti i bambini in classe perché c’era la Polizia. E il mio cuore è esploso di paura. This is the downside of living in this fuc*ing country“.

Bianca Balti, però, ha tranquillizzato tutti i suoi fan. La paura è stata davvero tanta ma non è successo nulla di grave. Tuttavia, l’idea che sua figlia di 7 anni deve essere chiusa in classe a scuola a causa di questi eventuali pericoli non la fa sentire bene:

“E per fortuna non è successo niente. Per questo sto tornando a casa. Però l’idea che mia figlia… Suona l’allarme a scuola e devono di corsa in classe… Chiudersi a chiave… È follia“.

La figlia ha raccontato a Bianca Balti che c’era qualcuno con la pistola nel quartiere e allora sono stati tutti messi al riparo per sicurezza: “Triste, ma meglio così. La mia paura era pensarla terrorizzata in classe senza la mamma. Ma lei stava bene“. Tutto è bene quel che finisce bene, speriamo che adesso la situazione migliori. Seguiteci per molte altre news.