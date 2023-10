Chi Aras Senol, Çetin di Terra Amara? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 13 Ottobre 2023

Nella serie televisiva Terra Amara interpreta il personaggio Cetin. Ma conosciamo meglio chi è Aras Senol, l’attore che ricopre questo ruolo. Tutto su di lui: età, fidanzata e dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Aras Senol

Nome e Cognome: Aras Senol

Data di nascita: 4 luglio 1993

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attore ed ex atleta

Fidanzata: Aras è fidanzato

Figli: Aras non dovrebbe avere figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @arassenol

Aras Senol età e biografia

Apriamo con la biografia. Quanti anni ha Aras Senol e dov’è nato? L’attore di Terra Amara è nato a Istanbul il 4 luglio 1993 e la sua età è di 30 anni. Il suo segno zodiacale è il Cancro.

Se vi state chiedendo quale sia l‘altezza di Aras Senol, possiamo dirvi che è alto 1 metro e 82 centimetri. Non conosciamo invece il peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che è laureato ed è un ex atleta. Poi è diventato un attore di successo grazie soprattutto a Terra Amara.

Vita privata

Sul fronte vita privata non si conosce granché di Aras Senol.

L’attore di Terra Amara è fidanzato? Sì, Aras ha una fidanzata di nome Eylül. Sui social spesso pubblicano delle foto insieme.

In passato sono emersi gossip che lo accostavano alla collega di Terra Amara, Selin Genç. In realtà sono solo colleghi e sono una coppia solo nella serie.

Dove seguire Aras Senol di Terra Amara: Instagram e social

Se volete seguire Aras Senol di Terra Amara, conosciuto anche come Cetin, potete farlo attraverso il suo profilo Instagram.

L’attore condivide tantissimi contenuti tra lavori, viaggi e momenti di vita privata insieme alla sua fidanzata.

Carriera

E la carriera? Aras Senol è laureato in Belle Arti presso l’Università di Yeditepe. Nel 2016 ha esordito a Teatro in Iki Efendinin Usagi. Ha lavorato in festival teatrali in diverse parti del mondo come Libano, Croazia e Italia.

Film e serie TV con Aras Senol

Poi ha recitato anche in un film commerciale girato da Ridley Scott.

Successivamente ha avuto modo di prendere parte a diverse serie televisive. Dal 2018 al 2022 ha interpretato Cetin Cigerci in Terra Amara.

Nel 2019 è comparso nel cortometraggio The Journey. A seguire due anni più tardi, nel 2021, ha lavorato in altre due serie TV Kanunsuz Topraklar e Sana Soz.

Non solo la recitazione. Aras è anche un ex atleta nazionale.

Aras Senol è Cetin in Terra Amara

Ma che ruolo ha Aras Senol in Terra Amara? L’attore svolge il personaggio di Cetin. Si tratta del braccio destro di Ali Rahmet Fekeli, ma è anche confidente di Yılmaz.

Si tratta di una persona molto onesta, un grande lavoratore, che ha dedicato tutta la vita al lavoro e Fekeli, a cui tiene come se fosse un padre. Dopo un periodo difficile nella serie Terra Amara Cetin è sposato con Gulten.

Nel cast di Terra Amara oltre Aras Senol ci sono anche Hilal Altınbilek aUğur Güneş. E ancora Aras Senol, Murat Ünalmış, Selin Genç, Esra Dermancıoğlu, Kerem Alışık.