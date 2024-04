Chi è Maité Yanes? Età, altezza e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Aprile 2024

Chi è

Facciamo la conoscenza di Maité Yanes, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa sappiamo su di lei, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Maité Yanes

Nome e cognome: Maité Yanes

Luogo di nascita: nasce in Spagna

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Professione: attrice e modella

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @maite_yanes

Maité Yanes età e biografia

Conosciamo meglio Maité Yanes e vediamo cosa sappiamo sulla sua biografia. La modella nasce in Spagna, tuttavia ha origini cubane. Sappiamo che la sua età è di 34 anni, tuttavia non conosciamo la data di nascita esatta.

La sua altezza è pari a 1 metro e 80 centimetri, mente non abbiamo informazioni circa il suo peso.

Sappiamo che parla ben 3 lingue: spagnolo, italiano e inglese.

E in merito alla sua vita privata invece?

Vita privata

Anche in merito alla vita privata di Maité Yanes non abbiamo grandi informazioni.

Non sappiamo infatti se la modella abbia o meno un fidanzato.

Maité è da sempre molto riservata, al punto che anche il suo profilo Instagram è privato.

Ma vediamo dove seguirla sui social.

Dove seguire Maité Yanes: Instagram e social

Il pubblico di Canale 5 si sta già chiedendo dove poter seguire Maité Yanes sui social.

L’attrice ha un profilo Instagram attivo, che vanta quasi 9 mila follower.

Come già annunciato però la pagina di Maité è privata e di conseguenza bisognerà inviare una richiesta alla modella per poterla seguire.

Andiamo a scoprire di più sulla sua carriera.

Carriera

In giovane età Maité Yanes inizia a lavorare come modella. Inizialmente calca le passerelle di Madrid, per poi spostarsi a Milano e a New York. Qui firma un contratto con l’agenzia internazionale Women Management. Contemporaneamente si dedica anche alla sua seconda grande passione: la danza. Inizia così a studiare presso il Broadway Dance Center.

Successivamente esordisce come attrice in Spagna, recitando in diversi musical , tra cui Grease e The Beatles.

Colorado

Nel 2017 Maité Yanes debutta in tv in Italia apparendo come valletta nel programma Colorado.

Qualche anno dopo la troviamo anche al cinema, quando entra nel cast di un noto film di Leonardo Pieraccioni.

Il sesso degli angeli

Nel 2002 Maité ottiene un ruolo nella commedia Il sesso degli angeli, film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Due anni più tardi la troviamo nel cast de L’Isola dei Famosi 2024.

Maité Yanes a L’Isola dei Famosi 2024

Sta per partire L’Isola dei Famosi 2024. La nuova edizione del celebre reality show debutta ufficialmente su Canale 5 lunedì 8 aprile e alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria. Al fianco della presentatrice, nel ruolo di opinionisti, troveremo Sonia Bruganelli e Dario Maltese. A Elenoire Casalegno invece viene affidato il compito di inviata dall’Honduras. Nel cast quest’anno troviamo anche Maité Yanes, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova e inedita esperienza che senza dubbio le cambierà la vita.

Ma da chi altri è composto il cast del reality show? Andiamo a scoprirlo.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024

Facciamo la conoscenza dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024.

Tra i concorrenti uomini troviamo: Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Il cast femminile è invece composto da: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Selen, Matilde Brandi, Maité Yanes, Francesca Bergesio e Marina Suma.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo sul percorso di Maité.

Il percorso di Maité a L’Isola dei Famosi 2024

Lunedì 8 aprile inizia il percorso di Maité Yanes a L’Isola dei Famosi 2024. La modella e attrice dunque arriverà in Honduras e darà il via a questa nuova avventura.