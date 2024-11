Ieri sera Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono scatenati sulla pista da ballo di Ballando con le stelle su una romantica canzone tratta dal musical La La Land. Purtroppo, però, per Guillermo Mariotto sono stati solo da 8.

L’esibizione di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle

La puntata di ieri sera di Ballando con le stelle è stata ricca di avvenimenti, a cominciare dalla prima manche speciale durante la quale tutti i concorrenti hanno dovuto esibirsi dedicando la performance a una persona casa. Anna Lou Castoldi ha scelto la nonna scomparsa, esattamente come ha fatto Federica Nargi mentre Sonia Bruganelli, invece, ha optato per il figlio Davide.

Quando però si è entrati nel vivo della gara, proprio a questo punto hanno colpito ancora una volta il pubblico e i giudici. Qui sotto possiamo vedere la conduttrice e il ballerino professionista mentre danzano sulle note della colonna sonora di La La Land. La Guaccero ha un vestito giallo, esattamente come Emma Stone all’interno della pellicola e il compagno è un perfetto Ryan Gosling.

“Questa è vera Danza”

“Si può dare più di 10?.. 11!”



Le critiche difronte a tutto ciò stanno a 0, sembrava di guardare un esibizione della versione americana di Ballando, un vero Show! Una bravura e un livello altissimo italiano✨🙏🏼 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/9iq2hfCb69 — Tony🌊 (@tblu56) November 17, 2024

I giudizi della giuria sono stati ovviamente positivi anche se, secondo qualcuno, sono talmente perfetti che a volte è quasi noioso guardarli. A dare dei giudizi favorevoli ma con qualche precisazione, per esempio Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Voi che cosa ne pensate, vi sono piaciuti?

Ricordiamo che anche Bianca Guaccero, a inizio puntata, ha fatto una dedica speciale al padre. La concorrente ha infatti ricordato il periodo in cui il genitore era finito in ospedale in terapia intensiva:

“Aveva fatto una operazione urgente, ho pensato fosse finita. Ho pianto per 14 ore, non riuscivo a respirare. Pensavo non l’avrei più rivisto. chiamo in ospedale ma nessuno mi dava notizie. L’immagine di mio padre attaccato ai fili non la dimenticherò mai”.

Un momento che ricorda con grande dolore ma che per fortuna oggi si è lascata alle spalle.