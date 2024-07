Clamoroso! Joe Biden ha preso una decisione. L’attuale Presidente degli Stati Uniti si è ritirato ufficialmente dalla corsa alla Casa Bianca. Chi prenderà ora il suo posto?

Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca

Quello che stiamo leggendo ha davvero del clamoroso. Dopo gli spari a Donald Trump durante un comizio (lui che è pronto a riprendere il suo posto come Capo di Stato), un altro evento in questi minuti sta scuotendo gli Stati Uniti d’America. È arrivata la notizia che Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Presidente degli USA in un messaggio pubblicato su X (l’ex Twitter). Una notizia che ha del clamoroso e che ha lasciato di stucco in tantissimi in queste ore

«Nel corso degli ultimi tre anni e mezzo», ha scritto, «abbiamo fatto grandi progressi come Nazione. Poter svolgere il ruolo di presidente è stato il più grande onore della mia vita. E benché fosse la mia intenzione quella di cercare la rielezione, credo che sia nell’interesse del mio partito e del mio Paese di rinunciare a questa corsa, e di concentrarmi per il resto del mio mandato a svolgere i miei doveri di presidente».

Joe Biden ha continuato spiegando sostenendo che parlerà alla Nazione nel corso della settimana, senza però fare riferimento ad altro. E ancora il messaggio è proseguito:

«Permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così tanto per farmi rieleggere. Voglio ringraziare la vice presidente Kamala Harris per essere stata una partner così straordinaria. E permettetemi di esprimere anche tutto il mio apprezzamento, profondo, per il popolo americano, per la fede e la fiducia che hanno posto in me».

Infine Biden ha concluso: «Credo, oggi come sempre, che non ci sia nulla che l’America non possa fare, se lo facciamo tutti insieme. Dobbiamo solo ricordarci che noi siamo gli Stati Uniti d’America».

Il messaggio di Joe Biden

Ma ora ci si chiede: chi prenderà il posto di Biden dopo questo clamoroso ritiro? Secondo i ben informato in cima alla lista ci sarebbe Kamala Harris, l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti che ha spesso condiviso le politiche del Capo di Stato. Ciò garantirebbe continuità.

Attendiamo però notizie ufficiali!