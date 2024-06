BigMama madrina del Palermo Pride con un cartello per Sabrina Ferilli:

Social

Andrea Sanna | 24 Giugno 2024

Su uno dei carri del Pride a Palermo era presente anche BigMama. La cantante, una delle madrine dell’evento, ha posato con un cartello dedicato a Sabrina Ferilli, prestato da una fan lì presente. L’artista non ha resistito e si è fatta fotografare con il piccolo messaggio dedicato all’attrice.

BigMama e il cartello su Sabrina Ferilli

Sabato 22 giugno si è tenuta l’attesissimo Palermo Pride 2024. Tanta la partecipazione da parte del pubblico. Insieme all’attrice Simona Malato, madrina dell’evento è stata anche BigMama. Quest’ultima dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 ha ottenuto ancor più visibilità e ha dato modo di farsi conoscere attraverso la sua storia e la sua musica. Non ultimo il duetto fantastico con Alessandra Amoroso in Mezzo Rotto.

Ma torniamo al Palermo Pride 2024, dove BigMama si è scatenata sul palco e sui carri presenti. Nei vari luoghi della manifestazione l’artista è stata molto partecipe e ha fatto sentire la sua voce. Ben 15mila persone hanno sfilato tra le coloratissime strade della città siciliana.

Non è sfuggito poi il momento in cui BigMama ha notato un cartellone molto simpatico, che ha voluto condividere e con il quale si è fatta fotografare dai presenti. Nel piccolo striscione era presente la foto di Sabrina Ferilli (che da sempre è a supporto del mondo arcobaleno ed è stata anche lei madrina in passato). Ad accompagnare il tutto, questa scritta: “Come faccio a non amare le donne, quando esiste Sabrina Ferilli”.

La presenza di BigMama così come di Simona Malato è stata molto importante per gli organizzatori, perché simboleggia il grande supporto della comunità artistica alla causa LGBTQ+.

Un modo come un altro anche per dare visibilità e combattere le discriminazioni. Sono stati infatti ben undici i carri che hanno partecipato al Palermo Pride in cui è stata ospite BigMama. Hanno sfilato non solo per l’identità sessuale, ma anche per il lavoro, per la disabilità, per la pace e per salvare il pianeta. Insomma ha unito a sé tutte quelle minoranze con l’intento di trasformare alcuni privilegi in diritti, come dovrebbe essere.